Maltempo in Liguria | il mare distrugge i litorali e invade i paesi come uno tsunami

Liguria devastata dal Maltempo : chiuso l'aeroporto di Genova - tra gli yacht schiantati contro la costa anche quello dei Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiata una serie di super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate ...

Maltempo - Liguria devastata : venti a 170 km/h e onde da 10 metri - “una mareggiata così non si vedeva da anni” : “Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere che a Levante siano superati“, hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri ...

Maltempo Liguria : aeroporto di Genova chiuso per mareggiata : A causa della mareggiata che ha trasportato detriti sulla pista, rendendola impraticabile, l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso: tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. In corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti. L'articolo Maltempo Liguria: aeroporto di Genova chiuso per mareggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. L'ultimo un pompiere travolto da un albero caduto : Il maltempo ha fatto sette morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'allerta meteo in Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio,...

Maltempo.Liguria : stanotte porti chiusi : 00.52 A causa della mareggiata e del forte vento che stanno colpendo la Liguria questa notte nessuna nave salperà dal porto di Genova e dagli altri porti liguri e le navi destinate all'attracco non entreranno nei porti: resteranno in attesa della fine del maltempo a 10 miglia dalla costa. Lo ha annunciato il presidente della Liguria,Giovanni Toti. Onde alte 8-10 metri stanno flagellando la costa ligure in queste ore. Intanto, si apprende che ...

Maltempo - Liguria in ginocchio per venti da uragano e furiose mareggiate : raffiche a 180km/h sulle coste - onde alte 10 metri : In Liguria raffiche di vento superiori ai 100km/h: in alcune zone della regione, come Loano, registrati alle 19.40 i 180 km/h, “che non hanno precedenti nei dati costieri“, spiegano i tecnici dell’Arpal. Le raffiche stanno abbattendo molti alberi: proprio in seguito alla caduta di uno di questi in via Marras, a Genova, i vigili del fuoco hanno allontanato i residenti di 3 abitazioni dei civici 10-12-14 per un totale di 9 ...

Maltempo - in Liguria onde pazzesche : misurata un’altezza massima di 10 - 31 metri - “sono onde tipiche dell’oceano non del Mediterraneo” : I dati della boa di Capo Mele (Savona) confermano l’aumento del moto ondoso del mare in Liguria con 5,74 metri di onda e 10,31 metri di altezza massima e un periodo di picco di 10.9 secondi fra le 21.30 e le 22.00. Il periodo e’ l’intervallo fra una cresta e l’altra: più alto e’, maggiore e’ l’energia dell’onda a riva. Sono valori tipici di onde atlantiche, più che mediterranee. Lo rileva ...

Il Maltempo flagella tutta la Liguria : - Aurelia chiusa da Finale a Varazze dalle 22 alle 4. Mareggiata sui binari a Nervi. Domani scuole chiuse alla Spezia e in parte del Tigullio|

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 7 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....