Maltempo | il lago di Como verso l’esondazione nella notte

Maltempo Trento : recuperata la famiglia bloccata al lago di Fedaia : Il Soccorso alpino del Trentino e’ intervento questo pomeriggio per recuperare una famiglia veneta bloccata nei pressi del lago di Fedaia. Un uomo e i suoi due bambini erano bloccati in quota a circa 2.000 metri dopo aver passato la notte al rifugio Fedaia, da dove non erano riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica ...

Maltempo : danneggiate decine di barche anche sul lago d’Iseo : L’ondata di Maltempo che ieri si e’ abbattuta sulla provincia di Bergamo ha causato gravi danni anche nella zona del lago d’Iseo, dove decine di imbarcazioni sono rimaste danneggiate per la presenza di detriti e rami d’albero trasportati dalle acque del Sebino. Il forte vento ha inoltre spinto le imbarcazioni contro i moli di Sarnico e Costa Volpino. L’acqua del lago si e’ colorata di marrone a causa di tutta ...

Maltempo Trentino : pescatore muore affogato nel lago di Levico : E’ stato recuperato questa mattina dalle acque dal lago di Levico, in Trentino, il corpo senza vita di un pescatore: l’uomo, ieri pomeriggio, si era recato sul posto per effettuare un sopralluogo sulle rive del lago, per verificare le condizioni della sua barca ormeggiata. I parenti hanno lanciato l’allarme nella notte, per il mancato rientro a casa, facendo scattare le ricerche da parte dal nucleo sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo - la situazione di fiumi e laghi : Po e Lago Maggiore verso livello di guardia - allerta per il Brenta : Maltempo in attenuazione in Piemonte: il fiume Sesia, che stava per rompere l’argine a Carpignano (Novara) non ha tracimato e non è stato necessario effettuare l’evacuazione degli abitanti della zona. I livelli idrometrici dei corsi d’acqua piemontesi, nelle aree in cui le precipitazioni sono state più intense (Verbano, Biellese e Vercellese) sono genericamente in calo o stazionari. Solo il Po, a valle della confluenza con il ...

Maltempo - piove senza sosta : aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige nel Lago di Garda : “unica soluzione per evitare esondazioni in pianura Padana” : 1/9 ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : nel Catanese ancora criticità a Palagonia - Scordia e Ramacca : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito ieri la Sicilia, si registrano ancora criticità nel Catanese, a Palagonia, Scordia e Ramacca. Sul posto squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania: pompieri stanno verificando, chiamata per chiamata, il permanere delle richieste di soccorso pervenute nella giornata di ieri. L'articolo Maltempo, alluvione in Sicilia: nel Catanese ancora criticità a Palagonia, ...

Catania, maltempo: nubifragio, temporali e allagamenti. Ultime notizie, scuole chiuse a Palagonia come annunciato dal sindaco attraverso la pagina Facebook