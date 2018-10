Maltempo | Genova | scuole restano chiuse

Liguria devastata dal Maltempo : aeroporto chiuso a Genova - "strage" di yacht a Rapallo - si schianta anche quello di Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiati molti super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro ...

Liguria devastata dal Maltempo : Aeroporto chiuso a Genova. Mareggiata fa "strage" di yacht a Rapallo - si schianta anche quello di Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiati molti super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro ...

Maltempo di ieri : traffico ferroviario sospeso tra Genova e Sestri Levante e rallentato nel ponente ligure : Proseguono gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per liberare la sede ferroviaria dai detriti e ripristinare la circolazione ferroviaria. Il traffico ferroviario in Liguria, al ...

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Maltempo - Genova : scuole restano chiuse : ANSA, - Genova, 30 OTT - A causa dei danni provocati dal Maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante non ci sia più lo stato di allerta rossa in città. L'...

Maltempo Liguria : aeroporto di Genova chiuso per mareggiata : A causa della mareggiata che ha trasportato detriti sulla pista, rendendola impraticabile, l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso: tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. In corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti. L'articolo Maltempo Liguria: aeroporto di Genova chiuso per mareggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Furia Maltempo sull'Italia - 6 morti. Caos alberi. Mareggiata sui binari a Genova : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Maltempo Liguria - onde fino a 4 metri : mareggiate tra Genova e Savona : Pioggia, vento e Maltempo in Liguria, interessata da violente mareggiate in atto sulle coste: la forte perturbazione che si è abbattuta su nord Italia oltre alle piogge sta portando con sé anche l’aumento del vento e del moto ondoso sulle coste della Liguria con mareggiate segnalate in diversi tratti del litorale regionale, in particolare nel levante genovese e al confine tra provincia di Genova e di Savona.Tra le zone più colpite i comuni ...

Maltempo Genova : Bisagno e Polcevera sotto il livello di guardia : “I torrenti Bisagno e Polcevera non hanno superato i primi livelli di guardia, ma le raffiche di vento forte hanno provocato la caduta di parecchi alberi, lo spostamento di molti cassonetti e danni ai semafori”. Lo spiega il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Sergio Gambino. “Non abbiamo al momento forti criticità per i rischi idrogeologici perché non ci sono state grosse cumulate di pioggia, ma le raffiche di ...

Maltempo a Genova - terrapieno frana su una macchina a Quarto : I Vigili del fuoco hanno operato su tutta la città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge: numerosi gli interventi per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Maggiori criticità nei quartieri San Teodoro e Molassana. Nella delegazione di Quarto un terrapieno è franato su una vettura in sosta.

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona

Allarme Maltempo in Liguria : allerta meteo rossa su Genova e Levante - scuole chiuse : E’ in vigore l’allerta meteo rossa in Liguria nelle province di Genova e Savona e in particolare sulla costa da Noli a Portofino, e sui versanti padani del genovese e del savonese. scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Numerosi ieri gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle piogge torrenziali: i quartieri più colpiti sono stati San Teodoro e ...