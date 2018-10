Maltempo | fulmine colpisce aereo in volo e lo costringe ad atterraggio di emergenza

Maltempo Abruzzo : fulmine colpisce aereo - atterraggio d’emergenza : atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pescara per un piccolo aereo privato colpito da un fulmine mentre era in volo sopra il capoluogo adriatico. Il velivolo era partito da Bologna e diretto a Bari: ha lanciato l’allarme alla torre di controllo ed ha avuto il via libera per l’atterraggio, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Illese le persone a bordo. A bordo dell’aereo viaggiavano 5 persone (pilota, ...

Maltempo Campania : temporale su Ravello - fulmine squarcia pino secolare : Forte temporale la scorsa notte su Ravello, nella Costiera Amalfitana: un fulmine ha colpito uno dei pini secolari all’interno dei giardini del belvedere Principessa di Piemonte, squarciandolo. In corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio tecnico del Comune di Ravello. Sul posto il sindaco Salvatore Di Martino che ha preso atto dell’entità dei danni. L'articolo Maltempo Campania: temporale su Ravello, fulmine ...

Maltempo : un fulmine colpisce la basilica di Bonaria : ANSA, - CAGLIARI, 19 SET - Strade allagate, alberi caduti e la basilica di Nostra signora di Bonaria, la più grande della Sardegna, colpita da un fulmine. È il bilancio dell'ondata di Maltempo che si ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - rilevati “spostamenti e lesioni” : Durante il temporale di questa mattina – spiega la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali – un fulmine ha colpito lo spigolo nord-occidentale del basamento in granito che sostiene la statua equestre di Garibaldi al Gianicolo. I tecnici della Sovrintendenza Capitolina, accorsi immediatamente sul posto, con l’ausilio di una piattaforma aerea, hanno rilevato “delle lesioni e lo spostamento dei blocchi sul prospetto nord ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...

Maltempo - fulmine sulla tettoia : 2 adolescenti feriti nel Bresciano : Nel pomeriggio un fulmine si è abbattuto sulla tettoia del “punto acqua” aperto a Castegnato, nel Bresciano, e ha folgorato due ragazzini che stavano prendendo l’acqua dalla fontanella pubblica. I due, di 15 e 16 anni, sono caduti a terra sbalzati dalla violenza del fulmine rimanendo leggermente feriti dalla scarica elettrica. Entrambi i ragazzini sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia per un controllo ma per ...

Maltempo - un fulmine colpisce un’abitazione a Majano : villetta a fuoco : Un fulmine all’alba ha colpito il tetto di una villetta alla periferia di Majano (Udine) provocando un incendio che ha praticamente distrutto la copertura dell’abitazione. La scarica elettrica ha interessato la parte alta del tetto, quella in lamiera. In pochi istanti le fiamme si sono diffuse su tutta la copertura dell’abitazione. A dare l’allarme, i proprietari che si trovavano in casa. Sul posto sono intervenuti i ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce una centralina - semafori in tilt : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono ‘saltati’ vari impianti in zona Monteverde: a piazza San Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce una centralina, semafori in tilt ...

Maltempo a La Spezia - un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : Una parte del campanile di Beverino (La Spezia) è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine. parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere

Maltempo La Spezia : un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle 3 nel comune di Beverino (La Spezia) per il crollo che ha coinvolto una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano. Il crollo, avvenuto a causa di un fulmine, ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale senza coinvolgere nessun passante o automobilista. La strada provinciale è stata chiusa al traffico, ma la ...

Maltempo Giappone : temporale spettacolare e “fulmine a ciel sereno” su Tokyo [VIDEO] : Di tanto in tanto il meteo produce un fenomeno perfetto, da manuale. E a volte qualcuno lo cattura in maniera impeccabile. È quanto successo a Tokyo: un temporale da manuale catturato in un incredibile video in timelapse. Questo temporale ha mostrato una forma di Cumulonimbus capillatus incus, nubi del genere Cumulonimbus che hanno raggiunto il livello di stabilità stratosferica e che terminano con una caratteristica forma a incudine. Si tratta ...

Maltempo Puglia : fulmine su spiaggia in Salento - 13enne dimesso da rianimazione : Il 13enne senegalese colpito il 24 agosto scorso da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Porto Cesareo (Lecce) è stato dimesso dal reparto di rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce e trasferito in pediatria. Sarebbero esclusi danni cerebrali. L'articolo Maltempo Puglia: fulmine su spiaggia in Salento, 13enne dimesso da rianimazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria - fulmine incendia albero nel Vibonese : interventi dei Vigili del Fuoco - evacuazioni e crolli : Un albero incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine in via Paradiso a Jesi, piante cadute in strada a causa di vento pioggia e grandine vicino a Filottrano, 5-6 ettari di sterpaglia bruciati ad Acqualagna. Molti in Vallesina e nel Pesarese gli interventi dei Vigili del Fuoco alcuni dei quali dovuti al Maltempo. Nel Filottranese si e’ registrata anche una forte grandinata: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare diverse ...

Maltempo - cade un fulmine : stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...