Maltempo Emilia Romagna | situazione in miglioramento

Maltempo Emilia-Romagna : allerta fino a stasera - 3mila senza corrente : allerta Maltempo fino a questa sera in Emilia-Romagna, dopo che ieri il Maltempo ha provocato piene dei fiumi, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti e blackout in molte zone. Secondo Protezione civile e Arpae dell’Emilia-Romagna i rovesci notturni sugli Appennini hanno causato “piene ordinarie” sui fiumi Secchia e Panaro, che stanno propagando a valle con livelli inferiori alle soglie 2. In esaurimento, invece, le ...

Maltempo - in Emilia-Romagna 3mila utenze senza luce : BOLOGNA - Sono circa tremila le segnalazioni per distacchi di energia elettrica arrivate nella notte in Emilia-Romagna, in varie zone, soprattutto in collina e montagna, per rami caduti sui fili o ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - strade allagate in città : A Bologna, dopo un temporale in mattinata, nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio con tuoni, lampi e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili tra la citta’, la zona collinare e la prima pianura, per alberi caduti, tetti o cornicioni pericolanti e allagamenti. La pioggia caduta in pochi minuti ha allagato molte strade, rendendo difficile la circolazione in tangenziale, sui viali di ...

Maltempo Emilia-Romagna : vento con forti piogge e fiumi monitorati : Prosegue la fase di Maltempo anche in Emilia–Romagna: l’allerta è arancione per piogge e vento da Piacenza a Rimini, gialla fino al ravennate per criticita’ idrogeologica e idraulica. Previsti venti forti fino a burrasca su settori appenninici, pianure occidentali e coste (circa 70 km/h) con raffiche anche piu’ intense (circa 90 km/h). Mare da molto mosso fino ad agitato con alta probabilita’ di mareggiate. Prevista ...

Maltempo Emilia-Romagna : risarcimento dei danni - stanziati 2 milioni di euro : Con uno stanziamento di circa due milioni di euro prelevati dal fondo di riserva, la Regione Emilia-Romagna interviene in aiuto delle persone danneggiate dal Maltempo dello scorso dicembre (tra l’8 e il 15 dicembre 2017). Fondi che serviranno in primo luogo, 1 milione di euro, a risarcire i privati cittadini che a causa di allagamenti, piene dei corsi d’acqua, frane, vento forte, gelicidio ed erosione costiera, hanno perso l’automobile, la moto ...

Maltempo : in arrivo in Emilia Romagna nuove misure per gli alluvionati : “Dopo aver anticipato, con una procedura inedita, 350mila euro di fondi regionali per far ripartire subito le piccole imprese danneggiate dall’alluvione dell’11 e 12 dicembre 2017 causata dall’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese e dopo aver ottenuto dal governo 5 milioni e 600mila euro per i rimborsi dei danni ai privati, la Regione Emilia-Romagna decide di ...

Maltempo Emilia Romagna : pioggia e vento - danni a Bologna e provincia : Forti raffiche di vento e pioggia intensa hanno provocato danni e disagi a Bologna e in tutta la provincia. Alberi e rami caduti, pali della luce e finestre pericolanti, tetti e coperture divelte, cantieri e ponteggi abbattuti: dalle 16 sono stati tanti gli interventi dei Vigili del fuoco, numerose chiamate anche alle centrali operative di polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale. All’aeroporto Marconi non ci sono stati voli ...

Maltempo : irrompe l'aria fredda - forti grandinate tra Veneto ed Emilia - VIDEO : Temporali e acquazzoni sul medio-alto Adriatico, irrompe l'aria fredda. grandinate in atto. Maltempo / Come ampiamente previsto l'aria fredda sta facendo il suo ingresso in queste ore sulla nostra...

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Disperso nell’Appennino tosco-emiliano : il Maltempo ostacola le ricerche : Sono ostacolate dal maltempo le ricerche di un uomo, 65enne originario della Nuova Zelanda, che dal tardo pomeriggio di ieri è Disperso sull’Appennino tosco-emiliano, tra le province di Massa Carrara, Reggio Emilia e Parma. Lo straniero pare essere ferito sul fondo di un canalone, ma il contatto telefonico, spiega il Soccorso Alpino, si è interrotto dalla sera di ieri. Le squadre emiliane, partite da Parma e Reggio Emilia, hanno ...

Maltempo Emilia Romagna : oltre 5.6 milioni per i danni a privati in 88 Comuni : C’è tempo fino al prossimo 23 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni causati ad abitazioni private dalle tre ondate di Maltempo che hanno interessato l’Emilia-Romagna tra il 2016 e il 2017, per le quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A disposizione ci sono oltre 5 milioni e 600 mila euro per i cittadini di 88 Comuni che, dopo gli eventi, hanno presentato agli uffici municipali le schede di ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Maltempo Emilia Romagna : allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 2.2 milioni per riparare i danni : Saranno 40 i cantieri che apriranno a breve, da Piacenza a Rimini, per far fronte ai danni causati da diversi episodi di Maltempo che si sono susseguiti nel corso di quest’anno in Emilia-Romagna. Sul piatto oltre 2,2 milioni che la Giunta regionale ha stanziato con un provvedimento per intervenire sulla sicurezza di fiumi e versanti, la sistemazione di argini e difese spondali, la riapertura della viabilita’ dove interrotta da ...