Maltempo : elettricità - in Triveneto rialimentate 120mila utenze (2) : (AdnKronos) - A disposizione delle squadre, circa 900 mezzi speciali e 600 gruppi elettrogeni, tra Terna e E-Distribuzione. I tecnici delle due Aziende stanno, inoltre, effettuando una serie di manovre, sia da remoto che sul campo, sulla rete elettrica per rialimentare i clienti rimasti senza energi

Maltempo Friuli Venezia Giulia : isolate numerose località - 23mila senza elettricità : In Friuli Venezia Giulia sono ancora isolati a causa del Maltempo i paesi di Sappada, Forni Avoltri, parzialmente Rigolato, Forni di Sopra, Sauris, Timau. Le strade sono state interrotte da frane. Situazione critica a Ovaro. La caduta degli alberi sulle linee elettriche, a causa del forte vento, ha provocato l’interruzione della corrente per circa 23mila utenze. Attesa nella mattinata la piena del Fiume Tagliamento, che sta preoccupando ...

Maltempo - emergenza in Sardegna : crollano due ponti - danni a Capoterra e gravi problemi di elettricità : Situazione d’emergenza in Sardegna colpita da una violenta ondata di Maltempo che sta causando danni e disagi. Abitazioni circondate dall’acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone del cagliaritano. Non solo: sono crollati due ponti che collegano Cagliari a Capoterra sulla SS 195 e sulla Sp 91. Nella notte un’ingente quantità d’acqua ha invaso ...