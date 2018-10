Maltempo | elettricità | in Triveneto rialimentate 120mila utenze 2

Maltempo : elettricità - in Triveneto rialimentate 120mila utenze : Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Alle 11 di oggi in Veneto sono circa 122 mila i clienti disalimentati mentre in Friuli Venezia Giulia sono circa 21.500. Rispetto alla giornata di ieri, sono state già rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto. E' questa la situazione nelle aree gestite da