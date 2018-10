Maltempo | ecco la situazione nelle zone del Piave

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : Martedì 23 Ottobre scuole chiuse in molti comuni - ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Martedì 23 Ottobre , in molti comuni del Centro /Sud colpito dall’ondata di maltempo : la protezione civile ha lanciato un nuovo allarme che prevede la criticità “Rossa” nella Calabria jonica settentrionale, “Arancione” e “Gialla” su tutto il resto del Centro /Sud (qui i bollettini completi). Di seguito l’elenco ( AGGIORNATO in tempo reale) dei comuni in ...

Allerta Meteo - Lunedì 22 Ottobre “scuole chiuse” per il Maltempo in alcuni Comuni del Sud : ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : L’avviso di Allerta Meteo lanciato dalla protezione civile per domani, Lunedì 22 Ottobre, prevede uno scenario particolarmente preoccupante: criticità arancione in Campania, Molise, Basilicata e Puglia, gialla in Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo. Alla luce di quest’allarme, in alcuni Comuni del Sud i Sindaci stanno decidendo di emettere ordinanza per le scuole chiuse in vista del forte maltempo in arrivo. L’ordinanza dipende ...