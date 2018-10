Maltempo e vento sul Vesuvio | il crollo degli alberi ripreso in diretta dai volontari

Maltempo - le storie delle 12 vittime della furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...

Maltempo : ieri in E-R vento a 110 km/h : ANSA, - BOLOGNA, 30 OTT - A causa del Maltempo ieri in Emilia-Romagna il volontariato di protezione civile ha mobilitato oltre 200 persone, di cui 81 nel parmense, 50 nel ferrarese, altrettanti nel ...

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 (2) : (AdnKronos) - Le punte massime dell’alluvione del 2010 (31 ottobre- 1 e 2 novembre) si “fermarono” ai 587,2 di Seren del Grappa, ai 530,5 di Agno-Recoaro, ai 516,8 del Cansiglio. Nel 1992 (3-5 ottobre) le punte massime si toccarono alla stazione Turcati a Recoaro Terme con 533,0 millimetri, al Rifug

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal Maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l’evento del 27,28 e 29 ottobre 2018 e quelli più rilevanti, sempre della durata di t

Maltempo - a Roma due feriti per il vento. Arrivano le piogge. Danni ingenti : Il vento violento degli ultimi due giorni sembra aver dato una tregua ma la pioggia continua a imperversare su Roma che, con le scuole ancora chiuse, fa la conta dei Danni della pesante ondata di ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...

Maltempo Roma - Raggi : “Dopo la bufera di vento dobbiamo prepararci a piogge intense” : “Dopo la bufera di vento che ieri ha investito Roma, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale ora dobbiamo prepararci a piogge intense. Da questa notte sono al lavoro tutte le nostre squadre per rimuovere alberi caduti e nuovi detriti che rischiano di intasare i tombini che abbiamo già pulito in questi giorni“: lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Abbiamo raddoppiato il ...

Maltempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono undici in tutto il Paese : Il Borgo più famoso al mondo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare ovviamente, qualora le condizioni lo permettano. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile ...

Maltempo : ieri in Lombardia oltre 33mila richieste intervento : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono state 33.205 le telefonate arrivate ieri alle centrali uniche di risposta del 112 in Lombardia per richieste di intervento. Un numero più che doppio rispetto alla media giornaliera di circa 13mila telefonate, dovuto all'emergenza Maltempo. In particolare, informa l

Il Maltempo uccide ancora. Le zone più colpite da pioggia e vento : Articolo aggiornato alle ore 10,00 del 30 ottobre 2018. Previsioni rispettate. Dopo un lunedì drammatico per il maltempo in Italia (8 morti, incidenti e danni per centinaia di milioni di euro), pioggia e cento non danno tregua nemmeno oggi, anche se in alcune zone, come la Capitale, la situazione dovrebbe migliorare durante la giornata. L'inventario dei danni a persone e cose provocati dai violenti nubifragi si aggiorna di ora ...

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo Piemonte : forti raffiche di vento - danni tra Ossola e Alessandrino : forti raffiche di vento hanno causato danni in Val d’Ossola: dopo le piogge torrenziali, il vento ha colpito soprattutto VilladOssola e la valle Antrona. Molti gli alberi cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega DomodOssola a Gravellona Toce. A VilladOssola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. Situazione analoga nell’Alessandrino: dopo la pioggia, il vento ha causato forti disagi. Numerosi gli alberi e pali ...

Maltempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono dieci in tutto il Paese : sale a dieci il numero delle vittime per il Maltempo che ha investito l'Italia. Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre , uno in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a ...