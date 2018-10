Maltempo | disagi in Liguria | voragine sulla via Aurelia

Maltempo - Adriatico in tempesta : un disperso - inondazioni - danni ingenti e disagi nei collegamenti marittimi anche in Croazia : anche in Croazia, sulla costa adriatica, continua l’ondata di Maltempo che nelle ultime 48 ore ha causato inondazioni, ingenti danni, disagi nel collegamenti marittimi e stradali, con almeno tre interventi di salvataggio in mare. Una fortissima mareggiata, aggravata dal vento di scirocco che a tratti raggiunge i 150 km orari, e dalle abbandonati piogge, ha inondato rive e porti in numerose località adriatiche. In alcuni punti le onde erano ...

Maltempo - danni e disagi : le immagini dei nostri lettori : Una carrellata di video e foto pubblicate in tempo reale sui social documenta la situazione critica in molte regioni del Paese

Emergenza Maltempo sul Torinese - disagi e incidenti : uomo schiacciato da un albero : E' peggiorata nella serata di lunedì 29 ottobre la situazione sul Torinese a causa delle abbondanti piogge che da molte ore si abbattono sul Piemonte. A Venaria Reale, in via Cavallo, intorno alle 19 ...

Maltempo Lombardia : “grandi criticità” - danni e disagi in provincia di Brescia : “La situazione in Lombardia presenta grandi criticita’, ma c’e’ un monitoraggio continuo e attento ed e’ tutto sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni. “Il Maltempo sta creando vari disagi ma non vere e proprie situazioni pericolose per l’incolumita’ della popolazione. L’evoluzione del tempo potrebbe portare qualche ...

Maltempo - piogge e alberi abbattuti dai venti : quattro morti | Danni e disagi : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Maltempo a Napoli - forti disagi a Capodichino : 6 aerei dirottati altrove : Difficoltà per le partenze e per gli arrivi nell'aeroporto di Napoli Capodichino dove alcuni voli sono stati dirottati in altri scali per motivi di sicurezza, a causa del forte vento di Scirocco. A ...

Maltempo - traffico e disagi a Milano : strade allagate - alberi caduti. Allerta in città e per i fiumi Seveso e Lambro : In diverse zone della città sono caduti alberi sulle auto in sosta interrompendo la viabilità e causando feriti. Il Comune: attenti a non parcheggiare nelle zone a rischio

Maltempo Milano : alberi caduti - disagi e feriti [GALLERY] : 1/16 Stefano Porta/LaPresse ...

Maltempo - vento forte e mareggiate : disagi nei collegamenti aerei e marittimi da Nord a Sud : disagi per il vento forte e mareggiate si registrano in queste ore da Nord a Sud, determinando stop a collegamenti aerei e marittimi: sono fermi i traghetti per l’Isola del Giglio (Grosseto), per quella di Giannutri (Grosseto) e da Piombino (Livorno) e Livorno verso l’Isola dell’Elba. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto rinforzando gli ...

Maltempo - Italia sotto la pioggia : allerta rossa in 6 regioni - scuole chiuse e disagi : Preoccupa l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. Per oggi lunedì 29 ottobre la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per sei regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Sono attesi nubifragi e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Molte scuole restano chiuse.Continua a leggere

Scuole chiuse e disagi per la viabilità. Il punto sul Maltempo : Si preannuncia una nuova giornata di maltempo per l'Italia. Soprattutto il Centro-Nord verrà interessato da nubifragi e forti venti, con un nuovo peggioramento atteso per metà settimana. Solo nel fine settimana si andrà incontro a un lieve miglioramento. Forti disagi in tutta la penisola, dove domani le Scuole verranno chiuse in diverse regioni. I detriti bloccano la A22 L'autostrada A22 del Brennero ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA : ALLARME Maltempo/ Ultime notizie : allagamenti e disagi in tutta la città : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: RISCHIO per domani dato il forte MALTEMPO. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:23:00 GMT)

Maltempo - allerta e disagi. Alberi caduti a Roma - paura per il Bisagno a Genova. Scuole chiuse a Vicenza : Allerte e preoccupazione in tutta Italia a causa del Maltempo che continuerà a colpire la penisola nei prossimi giorni. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma, dove un pino si è abbattuto su un’auto in movimento ferendo il conducente. Mareggiate e temporali in Toscana, dove è stata emessa per lunedì l’allerta rossa. In Liguria sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia, con 300 volontari al lavoro nei comuni ...