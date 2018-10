Maltempo | Dimaro | il paese ‘scomparso’ tra fango e detriti Un morto e 200 sfollati

caffeinamagazine

: #maltempo Una vittima a Dimaro in Trentino. Le prime immagini della colata di fango e pietre che ha travolto 20 cas… - TgrRaiTrentino : #maltempo Una vittima a Dimaro in Trentino. Le prime immagini della colata di fango e pietre che ha travolto 20 cas… - TgrRaiTrentino : #maltempo Il camping devastato a Dimaro, le immagini di com'era e di come è ridotto oggi - DjMayone : RT @TgrRaiTrentino: #maltempo Il camping devastato a Dimaro, le immagini di com'era e di come è ridotto oggi -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ilha messo in ginocchio l’Italia da Nord a Sud: il lunedì nero appena trascorso lascia il Belalle prese con la conta di danni a cose e persone. Il bilancio è salito, nelle ultime ore, a undici vittime. Tanti comuni italiani, come Terracina in Lazio ein Trentino Alto Adige, sono sommersi dai. E le previsioni, per le prossime ore, non sembrano delle migliori: è ancora emergenza in molte regioni italiane a causa di venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. Oggi i soccorritori hanno recuperato altri quattro corpi. Sono quello di una donna morta a, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, quello di un velista che era disperso nel mare davanti a Catanzaro, quello di un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini)ieri pomeriggio in mare per un incidente durante ...