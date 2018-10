Maltempo di ieri | traffico ferroviario sospeso tra Genova e Sestri Levante e rallentato

Maltempo - alberi a terra e interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole : Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il Maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno ...

Maltempo : a Reggio Calabria gravi danni alla rete idrica comunale - difficoltà di erogazione in alcuni quartieri : Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, ...

Maltempo Puglia - situazione critica nel Salento : oltre 200mm di pioggia da ieri - pesanti inondazioni : L’ondata di Maltempo delle scorse ore in Puglia, ha colpito in particolare il Salento, dove si registrano allagamenti di campagne, strade, scantinati e garage: situazione critica nei Comuni di Sogliano, Cutrofiano, Galatina, Alezio, Sannicola, Racale, Taviano, Matino, Ugento. A Galatone si sono registrati 178mm di pioggia, mentre a Galatina sono caduti 206mm di pioggia da ieri, tanto che il livello dell’acqua ha raggiunto il metro e ...

Maltempo Roma - disagi dopo il nubifragio e scuole chiuse/ Video Raggi chiede scusa : consiglieri Pd all'attacco : Maltempo a Roma: nubifragio sulla Capitale. Temporale e grandine in tarda serata: Smart intrappolata nell'acqua e situazione decisamente complicata nella città eterna.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:56:00 GMT)

Maltempo - caos nel Catanese : voli dirottati - automobilisti soccorsi dai pompieri : Domenica di Maltempo in Sicilia, in particolare nel Catanese interessato da forti temporali. Ritardi in arrivi e partenze e voli dirottati: sono alcuni tra i disagi causati all’aeroporto di Catania dal violento temporale che si è abbattuto sulla città. Due, al momento, i voli dirottati: il Roma-Catania Alitalia Az 01751 delle 19:15 che e’ atterrato a Comiso, e il Ryanair da Bologna delle 19.40 che ha fatto rotta per Palermo. ...

Maltempo Sicilia - i racconti : “Abbiamo avuto paura di morire”. Travolti anche i mezzi dei pompieri : Automobilisti Travolti dalla furia dell’acqua. Situazione particolarmente difficile a causa dei molti allagamenti in particolare nelle zone di Catania e Siracusa. Un pensionato, si è salvato per miracolo da solo, uscendo dalla sua vettura e fuggendo via a nuoto. Regione pronta a riconoscere lo stato di calamità.Continua a leggere

Maltempo - a Catania anche un mezzo dei pompieri intrappolato : La furia dell'acqua ha intrappolato anche un mezzo dei vigili del fuoco di Catania durante il nubifragio di stamattina. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'...

Maltempo Calabria - rischio idrogeologico : “Nessun intervento ancora cantierizzato” : “Non solo presidente di Regione ma anche commissario, questa volta nominato dal governo nazionale, per accelerare la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. Lo afferma il consigliere regionale Carlo Guccione in un’interrogazione scritta, e riportata in una nota, al presidente della Giunta regionale della Calabria Mario Oliverio. “320 milioni per 165 interventi – aggiunge – ma sono ...

Maltempo Calabria : si rompe condotta - stop all’erogazione in alcuni quartieri di Catanzaro : Interrotta l’erogazione del servizio idrico nei quartieri di Catanzaro Sala, Cava, Signorello, Campagnella, Fondachello, Pianocasa, via Fares e, in parte, Germaneto, a causa di un’improvvisa nuova rottura di un tratto di condotta idrica di competenza Sorical, conseguente al Maltempo: lo ha reso noto l’ufficio acquedotti del Comune specificando che gli “interventi di ripristino da parte dei tecnici Sorical sono gia’ ...

Maltempo Calabria : i Carabinieri soccorrono anziani - poi la casa distrutta da una frana : Giornata di forte Maltempo in Calabria, dove le violente piogge hanno causato la morte di una donna e dei suoi due bimbi. Pioggia intensa in diverse zone, con conseguenti frane e smottamenti. Una coppia di anziani si è invece salvata davvero per una manciata di minuti. I Carabinieri di Filadelfia, nel vibonese, hanno soccorso i due anziani la cui abitazione era bloccata da una frana. I militari hanno allontanato i coniugi e, in seguito, hanno ...

Maltempo Calabria - 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione : Intervento dei vigili del fuoco nel Crotonese che hanno salvato 250 cani nel canile di Cirò Marina. Gli animali erano rimasti intrappolati nelle loro gabbie dopo che l’intera area è finita sott’acqua per via delle violente precipitazioni che hanno interessato la zona. L'articolo Maltempo Calabria, 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione proviene da Il ...

Maltempo - Sampieri senza acqua : guasto impianto Enel : Il Comune annuncia per a causa del Maltempo che ha provocato un guasto all'impianto idrico di contrada Petraro Sampieri e' senza acqua.

Maltempo in Calabria : ritrovati i corpi senza vita di mamma e il figlio di 7 anni dispersi da ieri : Si cerca un altro figlio della donna di 2 anni. La famiglia era a bordo di un'auto ritrovata con i lampeggianti accesi nella zona a sud di Lamezia Terme, colpita da forti piogge - Prime vittime dell'...

