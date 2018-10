Maltempo | danni e disagi | le immagini dei nostri lettori

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : nove le vittime | Toti : 'Stato di emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : sono nove le vittime - Chiuso l'aeroporto di Genova : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - danni ingenti in Liguria : “Situazione molto grave - chiederemo lo stato di calamità naturale” : “Sui porti i danni più ingenti sono a Savona: sono bruciate molte decine di automobili stoccate nel terminale della Grimaldi. L’Aeroporto di Genova è momentaneamente chiuso, ma dovrebbe tornare a operare verso le 14. Ma domani il meteo peggiorerà e i voli potrebbero avere ritardi. Noi ci riuniamo come giunta regionale domattina per chiedere lo stato di calamità naturale già concordato col governo. Poi comincerà la stima dei danni ...

Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Maltempo - Portofino isolata : danni alla Strada Provinciale - : Il primo cittadino: le onde si sono abbattute sulla panoramica che collega a Santa Margherita Ligure. danni ingenti in tutto il golfo del Tigullio., L'ALLERTA METEO IN ITALIA - AGGIORNAMENTI LIVE ,

Maltempo Piemonte : forti raffiche di vento - danni tra Ossola e Alessandrino : forti raffiche di vento hanno causato danni in Val d’Ossola: dopo le piogge torrenziali, il vento ha colpito soprattutto VilladOssola e la valle Antrona. Molti gli alberi cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega DomodOssola a Gravellona Toce. A VilladOssola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. Situazione analoga nell’Alessandrino: dopo la pioggia, il vento ha causato forti disagi. Numerosi gli alberi e pali ...

Maltempo Roma - evacuato il litorale Danni in tutto il Lazio - disastro a Terracina : Quattro morti, Danni ingenti in tutto il Lazio, feriti e disagi. E' drammatico il bilancio regionale per l'ondata di Maltempo che ieri ha imperversato per ore da nord a sud, tra violente raffiche di ...

Maltempo in Piemonte : forte temporale a Torino - danni e feriti : Nella serata di ieri e in nottata la perturbazione atlantica che ha duramente colpito la penisola ha arrecato forti precipitazioni e temporali in Piemonte. Un violento temporale ha colpito anche...

Maltempo : passato l'allarme - la Lombardia conta i danni : Le zone più colpite sono la Valtellina e la Bergamasca: scuole chiuse per precauzione a Sondrio, Brescia e in diversi comuni alle porte di Bergamo

Oggi in edicola : la conta dei danni del Maltempo nel Bresciano : Lo Sport dedica un ampio approfondimento ai giovani tra bicicletta e calcio. Leggi qui il GdB in edicola Oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali ...

Il Maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo, in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

Maltempo e danni - scuole chiuse a Napoli martedì 30 ottobre : Un'ordinanza sindacale prevede la chiusura per la giornata di domani, martedì 30 ottobre, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Lo ha disposto il Sindaco Luigi de Magistris per ...

Paura al GF Vip : Maltempo e danni nel giardino della casa : Il maltempo che imperversa in tutta Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti rimasti in gara si sono riparati tra le quattro mura domestiche a causa delle forti raffiche che si sono abbattute su tutta la Capitale. Le uniche temerarie sono state la Sellerona Ela Weber e Martina Hamdy, volto del Meteo Mediaset, che hanno sfidato le folate per restare all’aperto e concedersi un po’ di relax in giardino. ...