Maltempo | Confagricoltura Belluno | disastro per decine di stalle e aziende agricole 2

Maltempo - alluvione in Calabria : per Confagricoltura “la conta dei danni sarà lunga” : “La conta dei danni sara’ certamente lunga, perche’ devastante e’ stato l’evento climatico del 4 ottobre scorso; in tutta la Calabria – afferma il presidente di Confagricoltura regionale, Alberto Statti – abbiamo registrato situazioni critiche ma e’ soprattutto nella Piana di Lamezia Terme che le intense precipitazioni – unite ad una evidente non piena operativita’ del sistema di ...

Maltempo - Confagricoltura Calabria : “Decide di aziende devastate” : “Decine di imprese agricole sono devastate dalle acque e devono fare i conti con strutture travolte e colture irrimediabilmente compromesse; nonostante ciò molti agricoltori hanno messo a disposizione delle comunità e delle persone in difficoltà i propri mezzi impegnandosi in azioni di soccorso. A loro va il nostro ringraziamento, così come siamo grati e riconoscenti ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile che lavorano ...

Maltempo - Confagricoltura Sicilia : danni alle produzioni agricole per l’anomalo andamento climatico : “Da una verifica con tutte le nostre sedi provinciali della Sicilia emerge un quadro abbastanza allarmante per quel che concerne i danni alle produzioni agricole provocati dall’anomalo andamento climatico di tutto il periodo estivo”. Così scrive il presidente della Confagricoltura Siciliana, Ettore Pottino, all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, ed al Dirigente Generale, Carmelo Frittitta, a proposito della situazione che si sta ...