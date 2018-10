Maltempo | cede il solaio di un’abitazione | due feriti in Molise

Maltempo : cede la finestra in una scuola elementare - feriti due bambini di sette anni : Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca. L’incidente durante l’intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all’improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento ...

Il Maltempo concede una tregua : Il maltempo concederà una tregua , mercoledì 31 ottobre , come confermano le previsioni meteo diffuse dall' Osmer Arpa Fvg . La depressione presente sul Mediterraneo occidentale continua a richiamare ...

Maltempo - che cosa sta succedendo in Italia : Maltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo ...

Maltempo - cede un pezzo di diga nel porto di Rapallo : decine di barche distrutte : Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa ligure. Rotti...

Maltempo a Rapallo - strage di yacht : cede la diga - danneggiata anche barca Berlusconi : Uno scenario apocalitto a Rapallo: decine di superyacht, motoscafi e barche a vela schiantati sulla scogliera del lungomare, intorno a quella dell'antico castello, simbolo della città, e...

Maltempo Roma - Raggi : raffiche a oltre 100 km/k - “non succedeva da 20 anni” : “Ho appena concluso una riunione al Centro Operativo Comunale: abbiamo coordinato gli interventi relativi all’emergenza per il Maltempo e le fortissime raffiche di vento che hanno investito Roma e tutto il litorale laziale. Le folate hanno superato anche i 100 chilometri orari: un evento di questa intensita’ non si verificava da circa 20 anni. Gli uomini della Protezione Civile, della Polizia capitolina, i Vigili del fuoco ed i ...

Maltempo - l’esperto : “Dobbiamo abituarci ad eventi estremi e ad un peggioramento” - ecco cosa sta succedendo : Maltempo: esperto Cnr, dobbiamo abituarci a eventi estremi = “Che ci siano delle perturbazioni nella stagione autunnale e’ normale, quello che invece stiamo osservando di anomalo e’ l’intensificarsi di questi eventi probabilmente a causa del riscaldamento globale“. Lo ha spiegato all’AGI Antonello Pasini dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Iia-Cnr). ...

Maltempo - l’Autunno sforna violenti tornado in Italia : i precedenti più noti e il rischio attuale [VIDEO] : La fine dell’Autunno è la stagione dei tornado in Italia, soprattutto sulle parti occidentali, centrali e meridionali della penisola. Le temperature calde del Mediterraneo e una massa d’aria molto umida si combinano con profonde depressioni per produrre ambienti molto instabili. Inoltre, le depressioni sono circondate da forti correnti a getto che portano venti di forte intensità. Una ciclogenesi secondaria sul Mediterraneo settentrionale spesso ...

Maltempo in Italia. Cosa succede - regione per regione : Il Maltempo colpisce l'Italia con acquazzoni, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 chilometri all'ora, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accolto la richiesta di ier

Maltempo Taranto - paura e danni : forti raffiche di vento a Manduria - cede timpano di una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

Scuole chiuse e viabilità in tilt per il Maltempo. Cosa sta succedendo in Italia : Articolo aggiornato alle ore 7,25 del 29 ottobre 2018* Si preannuncia una nuova giornata di maltempo per l'Italia. Soprattutto il Centro-Nord verrà interessato da nubifragi e forti venti, con un nuovo peggioramento atteso per metà settimana. Solo nel fine settimana si andrà incontro a un lieve miglioramento. Forti disagi in tutta la penisola, dove domani le Scuole verranno chiuse in diverse regioni. In Liguria ...

Maltempo : cede strada - domani scuole chiuse Vilminore Scalve Paese del Bergamasco : Il sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù, ha disposto stasera la chiusura delle scuole del comune per domani in seguito a uno smottamento avvenuto sulla strada provinciale. La stessa strada e’ stata chiusa per via del cedimento, che ha interessato un muro di contenimento della strada, che e’ crollato con parte della carreggiata. Nessuno e’ rimasto ferito. L’episodio nella frazione Oltrepovo. A Ponte Nossa, sempre ...