Maltempo | Benedetta Parodi in mezzo al diluvio | albero cade sul suo posto auto

(Di martedì 30 ottobre 2018) Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l’Italia, si contano i danni provocati dalin quasi tutte le Regioni. Il bilancio sale a 11 vittime: è stato trovato morto, infatti, il 61enne disperso a Fal(Belluno) . Nella giornata di mercoledì è prevista la riapertura delle scuole a Roma e Genova anche se nella stessa giornata un’altra perturbazione raggiungerà il Paese. In Liguria è stato chiuso per mareggiata l’aeroporto di Genova: il governatore Giovanni Toti ha chiesto lo stato di emergenza per la Regione. Nel beldella tormenta che si è abbattuta su Milano c’era anche. La giornalista, conduttrice e scrittrice ha raccontato la spaventosa esperienza sui social con tanto di foto e video. Nel corso della giornata che ha devastato diverse zone d’Italia, lasi è imbattuta in ben due alberi abbattuti dalle raffiche di ...