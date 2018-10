Maltempo | Belluno | anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado 3

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (2) : (AdnKronos) - Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico: "Terna sta trovando gravi difficoltà nel ripristino del servizio, - spiega il Sindaco, Jacopo Massaro – che non saranno

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - Una decina le squadre di protezione civile impegnate oggi nel ripristino della viabilità principale e secondaria. In tarda mattinata, riaperte al traffico Via Tissi e Viale dei Dendrofori; restano chiusi il ponte bailey, Via Miari e Via Col de Gou, mentre si lavora per

Maltempo : Belluno - garantita operatività ospedale di Agordo : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - L’intervento di una potente pala meccanica, che ha aperto la strada a un’autobotte carica di gasolio rimuovendo ostacoli e detriti presenti lungo la Strada Regionale Agordina, ha consentito di mantenere in piena attività l’ospedale di Agordo (Bl). La struttura sanitari

Maltempo Belluno : treno bloccato in zona montuosa - soccorsi passeggeri : A causa del Maltempo un treno è bloccato in una zona montuosa del Bellunese, non lontano dalla stazione di Quero Vas: il soccorso alpino sta intervenendo in soccorso dei passeggeri. I soccorritori sono al lavoro anche nel controllo dei corsi d’acqua a rischio nelle zone di Cortina, Longarone e Perarolo di Cadore. Gli uomini del Soccorso Alpino arrivati sul posto avevano valutato in un primo momento di evacuare le persone ma successivamente ...

Maltempo : prefettura Belluno - situazione più critica a Taibon : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno, continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, anche di forte intensità. Nelle prossime ore, dalle 18 alle 24, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia e, in particolare,

Maltempo : prefettura Belluno - situazione più critica a Taibon (2) : (AdnKronos) - Il Maltempo sta inoltre provocando vari black out elettrici, sui quali E-Distribuzione – presente con un proprio rappresentante nel CCS – sta operando, che riguardano specialmente la zona di Longarone, Valbelluna, Agordino, Alpago. Tenuto conto del peggioramento delle condizioni meteor

Maltempo Belluno : situazione critica a Taibon : Il territorio della provincia di Belluno, continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, anche di forte intensità. Nelle prossime ore, dalle 18 alle 24, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia e, in particolare, il Feltrino, il Comelico e il basso Agordino. Il significativo rinforzo del vento di scirocco sta provocando diversi disagi a causa della caduta di alberi e cavi elettrici lungo ...

Maltempo - sindaco Belluno : situazione in peggioramento nel pomeriggio : Resta stabile la situazione dell’emergenza meteo sul territorio comunale del capoluogo, gestita dal Centro Operativo Comunale di Via Marisiga. Chiuse Via Miari e Via Col de Gou, nel tratto dove non insistono abitazioni; temporaneamente riaperto in mattinata il ponte bailey, costantemente monitorato a vista dalla polizia locale e da una squadra di protezione civile. “Le previsioni indicano un deciso peggioramento per il pomeriggio. ...

Maltempo : sindaco Belluno - situazione in peggioramento nel pomeriggio (2) : (AdnKronos) - Una quarta squadra in questi momenti è impegnata nel controllo della viabilità ordinaria, mentre una quinta si sta occupando di interventi mirati. Confermata per il pomeriggio di oggi la chiusura degli uffici pubblici e di tutte le strutture sportive: palasport, piscina, Spes Arena, po

Maltempo : sindaco Belluno - situazione in peggioramento nel pomeriggio : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Resta stabile la situazione dell'emergenza meteo sul territorio comunale del capoluogo, gestita dal Centro Operativo Comunale di Via Marisiga. Chiuse Via Miari e Via Col de Gou, nel tratto dove non insistono abitazioni; temporaneamente riaperto in mattinata il ponte ba

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse (2) : (AdnKronos) - A causa di frane o smottamenti sono chiuse le seguenti strade: S.P. 33 “di Sauris” dalla progressiva km 0+000 (innesto S.P. 619) al km 6+800 (confine Provincia di Udine); S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” dalla progressiva km 32+000 (località Agordo) al km 52+430 (località Dont); S.P

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità. Nel pomeriggio/sera, specie nella fascia oraria 14 – 18, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che potrebbero accrescere i disagi

Belluno. Maltempo : lunedì 29 ottobre scuole chiuse : Una misura preventiva adottata dalla Prefettura. A Belluno è stata disposta per lunedì 29 ottobre la chiusura delle scuole. La