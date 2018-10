Maltempo | ancora situazione critica in Liguria | spente le fiamme al terminal auto di

Italia flagellata dal Maltempo : 10 vittime - ma c’è ancora un disperso vicino a Belluno : Con il passare delle ore si fa sempre più tragico e pesante il bilancio dei morti provocati dall’ondata di maltempo che continua a flagellare l’Italia. Le vittime accertate sono salite a dieci. L’ultima è un pescatore il cui corpo è stato recuperato questa mattina sul lago di Levico in Trentino. L’uomo ieri pomeriggio aveva fatto un sopralluogo su...

Maltempo e virus viaggiano in parallelo : 250 mila italiani a letto - ma la vera influenza deve ancora arrivare : “Sbalzi di temperatura, umidità, vento e pioggia: il Maltempo che in questi giorni ha flagellato l’Italia è alleato dei virus ‘cugini’ dell’influenza. Entro la prossima settimana fino a 250 mila italiani saranno colpiti da questi malanni, per lo più di tipo respiratorio“. E’ quanto dichiarato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di milano, che spiega come siano soprattutto ...

Il Maltempo uccide ancora. Le zone più colpite da pioggia e vento : Articolo aggiornato alle ore 10,00 del 30 ottobre 2018. Previsioni rispettate. Dopo un lunedì drammatico per il maltempo in Italia (8 morti, incidenti e danni per centinaia di milioni di euro), pioggia e cento non danno tregua nemmeno oggi, anche se in alcune zone, come la Capitale, la situazione dovrebbe migliorare durante la giornata. L'inventario dei danni a persone e cose provocati dai violenti nubifragi si aggiorna di ora ...

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo - ancora allerta rossa 5 regioni : 8.05 ancora una giornata di Maltempo su tutta la Penisola. Resta allerta rossa in Liguria, Lombardia, Veneto,Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige,secondo la Protezione Civile.In Trentino trovata morta una donna dispersa. allerta arancione su Lazio, ponente ligure,gran parte di Lombardia, aree del Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Abruzzo occidentale. Gialla su ampi settori del Paese. La situazione resta molto critica in ...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Il Maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo: è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

Meteo Protezione Civile : ancora Maltempo domani su parte d'Italia - ecco il bollettino dettagliato : La giornata di domani vedrà nel complesso un miglioramento delle condizioni Meteo rispetto alla giornata odierna, ma vi saranno ancora piogge e temporali specie sulle regioni tirreniche e sul...

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Maltempo : Parco archeologico di Sibari ancora sott’acqua : L’area archeologica di Sibari “Parco del Cavallo” resta ancora sott’acqua, dopo l’allagamento provocato dal Maltempo degli ultimi giorni. La speranza è che per il fine settimana tutto possa ritornare alla normalita’. “Noi ce la stiamo mettendo tutta. Nell’area archeologica stanno lavorando alacremente due ditte”, ha affermato Adele Bonofiglio, direttrice dell’area archeologica di ...

Maltempo - ancora nubifragi al Centrosud : allerta rossa in Calabria - : Proseguono i temporali nella parte meridionale dell'Italia, in particolare su Sicilia, Basilicata e nella zona ionico-calabrese dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Gli esperti prevedono un ...