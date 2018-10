Maltempo anche in Francia | la mareggiata danneggia le opere del Museo di Mentone FOTO

Il Maltempo devasta Venezia : oltre alle opere d’arte danneggiati anche alcuni hotel : “Ringrazio gli albergatori e i loro collaboratori per aver garantito il servizio anche in condizioni di disagio estremo. Quello di lunedì è stato uno dei rarissimi casi in cui l’acqua non scende nemmeno nel periodo di “bassa”, tra le due altissime maree, e le strutture alberghiere sono state invase dall’acqua per più di 15 ore consecutive“. Così ha commentato Vittorio Bonacini, presidente dell’Ava ...

Maltempo : danneggiate decine di barche anche sul lago d’Iseo : L’ondata di Maltempo che ieri si e’ abbattuta sulla provincia di Bergamo ha causato gravi danni anche nella zona del lago d’Iseo, dove decine di imbarcazioni sono rimaste danneggiate per la presenza di detriti e rami d’albero trasportati dalle acque del Sebino. Il forte vento ha inoltre spinto le imbarcazioni contro i moli di Sarnico e Costa Volpino. L’acqua del lago si e’ colorata di marrone a causa di tutta ...

Maltempo : Veneto - colpita duramente anche la foresta del Cansiglio : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - La notte scorsa nella foresta del Cansiglio (Bl-Tv) forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni al patrimonio boschivo della famosa splendida faggeta, che è demanio forestale regionale, gestito da Veneto Agricoltura. A causa dell’inusuale evento atmosferico, le

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 (2) : (AdnKronos) - Le punte massime dell’alluvione del 2010 (31 ottobre- 1 e 2 novembre) si “fermarono” ai 587,2 di Seren del Grappa, ai 530,5 di Agno-Recoaro, ai 516,8 del Cansiglio. Nel 1992 (3-5 ottobre) le punte massime si toccarono alla stazione Turcati a Recoaro Terme con 533,0 millimetri, al Rifug

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal Maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l’evento del 27,28 e 29 ottobre 2018 e quelli più rilevanti, sempre della durata di t

Maltempo - 'strage' di yacht a Rapallo : si schianta anche quello di Pier Silvio Berlusconi : Scenario dai contorni apocalittici a Rapallo in seguito all' ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sull'Italia: circa 200 tra superyacht, motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni si sono ...

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (3) : (AdnKronos) - "In comune di Belluno non ci sono vittime, ma nella serata di lunedì abbiamo riportato un ferito grave, una persona che, aiutando la protezione civile, è stata travolta da un albero. - spiega il Sindaco - Siamo vicini a lui e a tutta la famiglia. Ringrazio i volontari che rischiano la

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (2) : (AdnKronos) - Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico: "Terna sta trovando gravi difficoltà nel ripristino del servizio, - spiega il Sindaco, Jacopo Massaro – che non saranno

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - Una decina le squadre di protezione civile impegnate oggi nel ripristino della viabilità principale e secondaria. In tarda mattinata, riaperte al traffico Via Tissi e Viale dei Dendrofori; restano chiusi il ponte bailey, Via Miari e Via Col de Gou, mentre si lavora per

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette persone evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Maltempo - Adriatico in tempesta : un disperso - inondazioni - danni ingenti e disagi nei collegamenti marittimi anche in Croazia : anche in Croazia, sulla costa adriatica, continua l’ondata di Maltempo che nelle ultime 48 ore ha causato inondazioni, ingenti danni, disagi nel collegamenti marittimi e stradali, con almeno tre interventi di salvataggio in mare. Una fortissima mareggiata, aggravata dal vento di scirocco che a tratti raggiunge i 150 km orari, e dalle abbandonati piogge, ha inondato rive e porti in numerose località adriatiche. In alcuni punti le onde erano ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse anche Mercoledì 31 Ottobre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che ha colpito gran parte d’Italia e che continua a determinare gravi criticità, anche domani, Mercoledì 31 Ottobre, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse.-- Di seguito pubblichiamo l’ELENCO completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Tutte le scuole del Trentino