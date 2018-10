Maltempo | alberi caduti | ecco come è possibile evitare che accada

Maltempo Lombardia : a Milano 49 alberi caduti - ma fiumi nei limiti : A Milano sono 49 gli alberi caduti dopo il Maltempo degli ultimi due giorni, ma i fiumi Seveso e Lambro, che sono tuttora sotto osservazione perché i livelli sono cresciuti nel corso della serata di ieri, sono rientrati nei limiti e non c’e’ stata nessuna esondazione. A riferirlo e’ stato l’assessore all’Ambiente e alla Mobilita’ del comune di Milano, Marco Granelli, durante un intervento in consiglio comunale ...

Maltempo e vento sul Vesuvio : il crollo degli alberi ripreso in diretta dai volontari : TORRE DEL GRECO - L'eccezionale Maltempo di ieri, con raffiche di vento straordinarie su Napoli e provincia, ha fatto gravissimi danni anche nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio con alberi ...

Maltempo Palermo : rimossi centinaia di alberi sradicati e rami caduti in strada : Dopo il Maltempo che ieri ha colpito Palermo con forti raffiche di vento, stamattina diverse squadre del settore Verde sono intervenute per la rimozione di alberi e rami caduti (circa 180 in tutta la città) e per la messa in sicurezza delle alberature. A renderlo noto è stato lo stesso Comune, spiegando in una nota che “nessun danno rilevante è stato riscontrato ad immobili di proprietà comunale“. Un intervento da parte di Amap si è ...

Maltempo : strade chiuse e alberi caduti in Valle d’Aosta : La Presidenza della Regione informa che in seguito all’ondata di Maltempo che in queste ore investe la Valle d’Aosta, questa è la situazione degli interventi alle ore 13. SR 33 del Col di Joux: la strada è stata chiusa per caduta alberi dal Col di Joux a Brusson; intervento dei Vigili del fuoco e dei tecnici DEVAL per ripristino della linea elettrica di alta tensione. Alle ore 9.00 la strada è aperta per i mezzi di emergenza. SR 2 di ...

Maltempo - Coldiretti : alberi killer - 564 milioni di m² senza cure : ll verde urbano pubblico in Italia è aumentato del 3,7% in un quinquennio ed ha raggiunto nei capoluoghi di provincia oltre 564 milioni di metri quadrati che corrispondono ad una disponibilità media di 31,1 metri quadri per abitante. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in occasione della forte ondata di Maltempo che ha provocato vittime anche a causa della caduta di rami e alberi killer favorita dalla ridotta e ...

Maltempo - vittime e feriti in tutta Italia per alberi caduti - : Diverse persone hanno perso la vita o sono rimaste ferite, dopo essere state colpite da fusti e rami strappati dalla forza del vento, tra le giornate di lunedì e martedì. In molte zone le raffiche ...

Gli alberi volano sulle auto. Otto morti per il Maltempo : Il maltempo fa Otto vittime e un velista disperso in Calabria. Potevano essere molte di più. Colpa del clima impazzito, certo. Tanto che ci ha rimesso la vita anche un delfino, volato via addosso a ...

Maltempo : a Bagnolo Piemonte Vigili del fuoco a Aib al lavoro per la rimozione di tanti alberi caduti : Vigili del fuoco e squadre Aib al lavoro, ieri sera , lunedì, a Bagnolo Piemonte, in valle Infernotto, a causa di alcuni danni provocati dall'ondata di Maltempo che da ore sta interessando anche il ...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Furia Maltempo sull'Italia - 6 morti. Caos alberi. In Veneto 160mila senza luce : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, ...

Maltempo - alberi a terra e interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole : Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il Maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno ...

Furia Maltempo sull'Italia : 6 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Maltempo - allerta in tutta Italia 6 morti sotto alberi e cornicioni : La morsa del Maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i meteorologi avevano previsto l'intensità del Maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...