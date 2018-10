Maltempo al Nord-Est | criticita' e fiumi in piena in FVG 23mila senza energia elettrica

Il Maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo, in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Roma - scuole chiuse anche domani a causa dell'ondata di Maltempo in molte città italiane, da Nord a Sud. A cominciare da Roma , dove un'ordinanza del Campidoglio ha disposto la chiusura degli ...

Maltempo : scuole chiuse in molte città da nord a sud : scuole chiuse in mezza Italia, anche domani, per l'ondata di Maltempo. A cominciare dalla Capitale , dove un'ordinanza del Campidoglio ha disposto la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. ...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti nella capitale per il secondo giorno consecutivo. Studenti a casa anche in tutto il Veneto e in molte zone di Toscana, Liguria e altre regioni

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Da Nord a Sud : Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Maltempo - nubifragi da Nord a Sud | Tre morti per alberi caduti : vittime a Frosinone e Napoli : Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla ...

Maltempo - nubifragi da Nord a SudIn Ciociaria un albero schiaccia un'auto : morti due giovani : Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla ...

Meteo - è allerta Maltempo in tutta Italia : nubifragi e trombe d'aria da Nord a Sud : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...