Maltempo | aggiornamenti in diretta | 10 morti e diversi feriti «La strada per Portofino

Maltempo - aggiornamenti in diretta : 9 morti - auto in una voragine. «La strada per Portofino non esiste più» : I morti per l'ondata di Maltempo diventano 9: alle sei vittime nella giornata di ieri se ne sono aggiunte altre 3 tra ieri notte e questa mattina. Una donna a Dimaro, in Val di Sole,...

Emergenza Maltempo - aggiornamenti Barletta : Si è svolta la riunione del Coc, il Centro operativo comunale di Protezione civile, aperto per far fronte alle criticità

Serie A - Lazio-Inter : rischio rinvio per Maltempo. Gli aggiornamenti : Allerta meteo su Roma in attesa di Lazio-Inter, monday night della decima giornata di Serie A in programma alle 20.30 allo Stadio Olimpico. E' ora in corso un incontro con Prefettura e Protezione ...

Lazio-Inter a rischio rinvio per il Maltempo : gli ultimi aggiornamenti : Si completa con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter in una partita che promette grande spettacolo ed emozioni ma il match è a rischio o potrebbe comunque essere condizionato dal maltempo. La capitale è stata investita da violente piogge e forte vento già dalla giornata di ieri ed anche per oggi è previsto un nubifragio dal tardo pomeriggio ed un vento fortissimo fino a 80 km/h. La partita dunque è a ...

Aggiornamenti meteo Liguria : la prossima settimana inizierà il dominio del Maltempo : Nel suo aggiornamento mattutino odierno, il modello americano di previsione meteorologica GFS ribadisce ulteriormente (allineandosi in parte anche alla sua controparte europea ECMWF) quanto già detto nei giorni scorsi: l'autunno sta per colpire la nostra regione e lo farà in maniera molto decisa. Già da domani infatti le condizioni meteorologiche volgeranno verso un rapido peggioramento, con le prime deboli piogge che faranno capolino ...

Previsioni Meteo - conferme sul forte Maltempo di Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre al Sud : gli ultimi aggiornamenti : 1/14 ...

Maltempo in Sardegna news : elenco strade chiuse e aggiornamenti : La violenta perturbazione che ha colpito Maiorca provocando inondazioni e almeno 10 vittime investe la Sardegna. Le precipitazioni, stando ai meteorologi, hanno raggiunto in alcune zone i 500 millimetri in poche ore, l’equivalente della media di piogge in un anno intero. strade dissestate dall’acqua, molte direttrici sono chiuse o impraticabili. Notizie preoccupanti arrivano dal viadotto sul Cixerri nella zona di Siliqua dove uno dei ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’Uragano Mediterraneo in arrivo sul mar Jonio : Italia ai margini di un “mostro” di Maltempo estremo : 1/20 ...

Previsioni Meteo Ottobre - Maltempo autunnale all’orizzonte : gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo Ottobre – Abbiamo già annunciato da qualche giorno che dopo la rottura fredda e ventosa di queste ore, con drastico colpo all’estate, la bella stagione avrebbe avuto difficoltà a riprendersi e che essa sarebbe stata destinata al progressivo epilogo. In realtà un tentativo di rendersi rediviva ci sarà, per i prossimi 3/4 giorni con, via via, ripresa termica e tempo ampiamente soleggiato, ma potrebbe essere l’ultimo canto ...