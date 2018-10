Maltempo | Adriatico in tempesta | un disperso | inondazioni | danni ingenti e disagi nei

meteoweb.eu

(Di martedì 30 ottobre 2018) Anche in Croazia, sulla costa adriatica, continua l’ondata diche nelle ultime 48 ore ha causatonel collegamenti marittimi e stradali, con almeno tre interventi di salvataggio in mare. Una fortissima mareggiata, aggravata dal vento di scirocco che a tratti raggiunge i 150 km orari, e dalle abbandonati piogge, ha inondato rive e porti in numerose località adriatiche. In alcuni punti le onde erano alte fino a sette metri, le più alte in quasi due decenni. A Fiume (Rijeka) il mercato centrale è quasi interamente sott’acqua. Il porto della marina militare a Spalato, che si trova in una baia protetta, ha accolto una ventina di battelli civili per proteggerli da eventuali. I traghetti da Spalato e Zara per le isole adriatiche sono sospesi, e sono chiuse anche alcune strade locali, come anche tratti dall’autostrada ...