Maltempo | acqua alta a Venezia | previsioni in miglioramento | massima a 105 cm

Maltempo - acqua alta a Venezia : inzuppati due Mirò da 1 milione di euro : Due arazzi di Mirò da un milione di euro sono stati inzuppati dall’acqua a Palazzo Zaguri a Venezia: un danno idraulico alle toilette di palazzo Zaguri causato dall’eccezionale marea ha allagato il secondo piano della mostra “Da Kandisky a Botero, tutti in un filo” allestita da Venice Exhibition srl. “Eravamo preoccupati per il picco di marea notturna annunciato attorno alle una di notte. Quando siamo arrivati ...

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Maltempo in Liguria - la furia dell’acqua si abbatte sulla diga del porto di Rapallo. Il momento del crollo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all’ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni – alcune delle quali in ipotermia – sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : oggi prevista marea a 110 cm : Le previsioni relative ai rischi di acqua alta a Venezia per il Maltempo sono in netto miglioramento. Il Centro maree del Comune prevede per oggi alle 15:30 un picco di 110 cm, che dovrebbe ripetersi anche domani. La marea viene definita molto sostenuta, codice “arancio”. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: oggi prevista marea a 110 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Furia Maltempo sull'Italia - 5 morti. Crollano alberi - è emergenza. Venezia sott'acqua : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Maltempo Livorno : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali - allagamenti : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali che si spingono all’interno di Livorno, a causa del vento di libeccio e della pressione del mare: si è registrato un innalzamento di circa 60 cm, tale da allagare le cantine. L’aumento del livello dell’acqua è dovuto all’immissione dell’acqua dal porto e dall’impossibilita’ di un pieno sbocco in mare per via delle onde contrarie. L'articolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : acqua alta a Grado per la mare - scoperchiato tetto di scuola nel Pordenonese : L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione. Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire. Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut ...

Ondata Maltempo - acqua record a Venezia A Roma piovono alberi : AdnKronos, - Due persone sono morte nel frusinate a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta Italia e sta creando disagi da Nord a Sud. Sei le regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, ...

Maltempo a Milano - l'allarme dell'istituto professionale : "Abbiamo acqua dappertutto" : La preside del Lagrange denuncia: "Infiltrazioni da tempo, le piogge torrenziali hanno fatto il resto". Rivoli d'acqua sui muri della palestra, accesso negato anche ad altri locali

Maltempo : acqua alta record a Venezia - vaporetti fermi : Il Maltempo e i forti venti di scirocco hanno portato come previsto a un livello record di acqua alta a Venezia. Confermati alle 15 i 160 centimetri di altezza che erano stati previsti del Centro ...

Maltempo - acqua alta record a Venezia : raggiunta marea di 156cm - evacuata piazza San Marco [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/24 ...

Maltempo : AcegasApsAmga - a Padova falsa notizia acqua contaminata : Padova, 29 ott. (AdnKronos) - In relazione ai messaggi via WhatsApp firmati Croce Rossa Italiana, che stanno circolando da qualche ora e che vietano di bere l’acqua del rubinetto a causa di rischio contaminazione, AcegasApsAmga tiene a rassicurare i cittadini che si tratta di una notizia assolutamen

Maltempo : bomba d’acqua a Follonica - a Gavorrano salta l’energia elettrica : Dopo una bomba d’acqua che ha interessato la zona Nord della provincia di Grosseto, si e’ completamente allagato il sottopasso del Cassarello a Follonica Est (Grosseto) mentre la zona di Filare, a Gavorrano (Grosseto) e’ senza energia elettrica a causa della caduta di alcuni alberi sulle linee elettriche. I tecnici E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare il disservizio. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. ...