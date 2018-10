Maltempo a Venezia | fiume Piave sorvegliato speciale | evacuato l' outlet di Noventa

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone senza elettricità e senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Maltempo Veneto - si alza il livello del Piave : evacuato centro commerciale nel Veneziano : A causa dell’innalzamento del livello del Piave è in corso l’evacuazione dell’outlet McArthurGlen di Noventa di Piave: è una misura presa in via precauzionale. Al momento in Veneto, dopo una breve tregua, ha ricominciato a piovere. L'articolo Maltempo Veneto, si alza il livello del Piave: evacuato centro commerciale nel Veneziano sembra essere il primo su Meteo Web.

Si allaga il museo per il Maltempo - due arazzi di Mirò fradici a Venezia : Il maltempo ha causato danni inestimabili. Il giorno dopo l'acqua alta, Venezia inizia a contare i danni. Due arazzi di Joan Mirò sono stati ritrovati inzuppati al secondo piano della mostra "Da Kandisky a Botero, tutti in un filo" allestita da Venice Exhibition Srl, a palazzo Zaguri.L'acqua alta ha provocato l'allagamento della toilette. A fare l'amara scoperta sono stati il proprietario e i custodi della mostra che, verso le 23.30, ...

Maltempo : Confcommercio Venezia - danni limitati grazie a previsioni precise : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "grazie all'allarme tempestivo e alle previsioni precise, i danni pare siano stati minori rispetto all'entità del fenomeno perchè i commercianti hanno avuto il tempo per organizzarsi. Certo è che non tutto si può sollevare a 160 cm., pertanto dei danni ci sono stati. P

Maltempo : acqua alta a Venezia inzuppa due Mirò da un milione : inzuppati dall'acqua alta due arazzi di Mirò da un milione di euro a Palazzo Zaguri a Venezia. Un danno idraulico alle toilette di Palazzo Zaguri causato dall'eccezionale acqua alta di Venezia ha ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : previsioni in miglioramento - massima a 105 cm : Le previsioni della marea nella Laguna di Venezia sono in miglioramento: lo rende noto l’Ufficio Maree del Comune. Risulta in ritardo l’onda di “Sessa”, cioè l’oscillazione del bacino del Mare Adriatico settentrionale. Il prossimo livello massimo è stato abbassato a 105 centimetri alle ore 17. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: previsioni in miglioramento, massima a 105 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - acqua alta a Venezia : inzuppati due Mirò da 1 milione di euro : Due arazzi di Mirò da un milione di euro sono stati inzuppati dall’acqua a Palazzo Zaguri a Venezia: un danno idraulico alle toilette di palazzo Zaguri causato dall’eccezionale marea ha allagato il secondo piano della mostra “Da Kandisky a Botero, tutti in un filo” allestita da Venice Exhibition srl. “Eravamo preoccupati per il picco di marea notturna annunciato attorno alle una di notte. Quando siamo arrivati ...

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Maltempo : 23 mila persone senza energia elettrica in Friuli Venezia Giulia : Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta forti "criticità", mentre resta molto alta l'attenzione sui livelli dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) per la tarda mattinata. È la sintesi di un primo bilancio fatto dalla Protezione civile Fvg, sulla ondata di Maltempo che si è abbattuta su ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : isolate numerose località - 23mila senza elettricità : In Friuli Venezia Giulia sono ancora isolati a causa del Maltempo i paesi di Sappada, Forni Avoltri, parzialmente Rigolato, Forni di Sopra, Sauris, Timau. Le strade sono state interrotte da frane. Situazione critica a Ovaro. La caduta degli alberi sulle linee elettriche, a causa del forte vento, ha provocato l’interruzione della corrente per circa 23mila utenze. Attesa nella mattinata la piena del Fiume Tagliamento, che sta preoccupando ...

Maltempo a Venezia - 'transformer' su una vasca da bagno naviga in città : Incontri strani in una Venezia allagata per il Maltempo. Approfittando dell'acqua alta un ignoto burlone travestito da Transformer ha attraversato le zone più famose della città lagunare navigando su ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : oggi prevista marea a 110 cm : Le previsioni relative ai rischi di acqua alta a Venezia per il Maltempo sono in netto miglioramento. Il Centro maree del Comune prevede per oggi alle 15:30 un picco di 110 cm, che dovrebbe ripetersi anche domani. La marea viene definita molto sostenuta, codice “arancio”. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: oggi prevista marea a 110 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : atteso peggioramento - piogge più intense su Alpi e Prealpi Carniche : In Friuli Venezia Giulia, nelle prossime 10 ore, è atteso un ulteriore incremento del flusso molto umido sciroccale che determinerà piogge più intense e persistenti su Alpi e PreAlpi Carniche, a causa dell’avvicinamento del fronte freddo alle Alpi orientali e lo spostamento del minimo barico sulla Baviera. Entro mezzanotte, sui rilievi cadranno ulteriori 150-200 mm e con i possibili temporali, localmente valori più elevati, fino a 300 mm. ...

Maltempo : Toninelli - grazie a Capitaneria Venezia per azione a tutela navigazione : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - “Ho sentito poco fa al telefono il sindaco di #Venezia, Luigi Brugnaro. Seguo con attenzione gli sviluppi della grave ondata di Maltempo che sta piagando la città e ringrazio la Capitaneria di Porto per l’immancabile, preziosa azione a tutela della navigazione”. Così I