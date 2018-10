Maltempo | a Milano oltre 100 interventi vigili del fuoco nella notte

Maltempo : crolla parte soffitto a Politecnico Milano - nessun ferito : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Paura tra gli studenti del Politecnico di Milano, nel pomeriggio di oggi. Il Maltempo, con il forte vento e la pioggia caduta incessante sulla città, ha provocato il crollo di una porzione di controsoffitto dell’aula Lm 1 del padiglione B15, mentre era in corso lo svolg

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

Maltempo a Milano - l'allarme dell'istituto professionale : "Abbiamo acqua dappertutto" : La preside del Lagrange denuncia: "Infiltrazioni da tempo, le piogge torrenziali hanno fatto il resto". Rivoli d'acqua sui muri della palestra, accesso negato anche ad altri locali

Maltempo Lombardia : a Milano codice rosso per fiumi Seveso e Lambro : Diramato un bollettino di allerta regionale in codice rosso per rischio idraulico nell’area di Milano in riferimento alla possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc), composto da protezione civile, polizia locale, Mm servizi idrici, raccomanda preventivamente ai cittadini di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi beni di valore; sempre nelle ...

Maltempo - traffico e disagi a Milano : strade allagate - alberi caduti. Allerta in città e per i fiumi Seveso e Lambro : In diverse zone della città sono caduti alberi sulle auto in sosta interrompendo la viabilità e causando feriti. Il Comune: attenti a non parcheggiare nelle zone a rischio

Maltempo - allerta rossa in sei regioni. Quattro famiglie evacuate in Liguria - due feriti a Milano per caduta alberi : Nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati ...

Maltempo : allagamento sull’A1 Milano – Bologna - mezzi scortati : mezzi scortati sull’A1 Milano-Bologna nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento. Lo rende noto Luceverde su Twitter. L'articolo Maltempo: allagamento sull’A1 Milano – Bologna, mezzi scortati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta a Milano : il Comune - “non parcheggiare in zone a rischio” : A Milano, nella notte, come previsto dal centro meteo della Regione Lombardia, le piogge si sono intensificate. Dalle 6 di lunedì mattina si registra anche forte vento. Il Comune invita i cittadini a “prestare particolare attenzione a non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l’esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili“. Ricorda inoltre di “evitare di lasciare ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

L'Italia nella morsa del Maltempo : nubifragio a Roma - tromba d'aria a Milano : Roma: chiuse alcune stazioni della metro, automobilisti sui tetti delle macchine - A causa del maltempo sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono ...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

Maltempo - l’aria fredda sfonda sull’Italia : vento furioso a Milano - grandinata shock a Roma - scuole chiuse a Napoli [LIVE] : L’Italia è stretta nella morsa del Maltempo provocato dalla prima vera ondata di Maltempo autunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’aria fredda ha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a ...