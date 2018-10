Maltempo | 40 persone isolate sulle Orobie al freddo e senza corrente

Maltempo : 1500 persone al lavoro in Triveneto per ripristinare la rete elettrica : Continua l’impegno delle task force di Terna, la Societa’ che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Societa’ del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1500 persone complessive tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da ieri per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla ...

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone senza elettricità e senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette persone evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Maltempo - 180 persone bloccate in alberghi di passo dello Stelvio - : Una novantina di turisti e altrettanti lavoratori stagionali sono isolati da sabato scorso a causa delle fitte nevicate che hanno raggiunto un'altezza di quasi un metro e mezzo. Chiuse tutte le strade ...

Maltempo : 23 mila persone senza energia elettrica in Friuli Venezia Giulia : Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta forti "criticità", mentre resta molto alta l'attenzione sui livelli dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) per la tarda mattinata. È la sintesi di un primo bilancio fatto dalla Protezione civile Fvg, sulla ondata di Maltempo che si è abbattuta su ...

Maltempo Lombardia : paesi isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...

Maltempo - la piena del Brenta fa paura : 150 persone evacuate nel padovano : Situazione di emergenza in Nord Italia, a cauda dell’intensificarsi del Maltempo e l’allerta per la piena del fiume Brenta. In conseguenza a ciò i sindaci di due comuni del padovano hanno optato per l’evacuazione dalle case di 150 persone, un centinaio nel comune di Piazzola sul Brenta, le restanti in quello di Campo San Martino. Una misura adottata in accordo con la Prefettura. Si tratta per la maggior parte di anziani, malati ...

Maltempo Calabria - frane e allagamenti : 500 persone isolate nel Catanzarese : Giornate di forte Maltempo in Calabria, dove danni e disagi stanno interessando tutta la regione. Una frazione di circa cinquecento abitanti completamente isolata per diverse ore, con la principale strada d’accesso cancellata da voragini in tre punti e una seconda strada, tra le montagne della Presila, chiusa per diverse frane e smottamenti. E’ accaduto a Cuturella di Cropani, nel Catanzarese. Solo stamani è stato possibile liberare ...

Maltempo Veneto : 40 persone sgomberate in una frazione di Cortina : Una quarantina di persone abitanti ai piani terra o seminterrati sono stati evacuati da Alvera’, la frazione di Cortina D’Ampezzo attraversata dal torrente Bigontina, il cui straripamento nell’agosto dello scorso anno causo’ la morte di una donna. Sul corso d’acqua gonfiato dalle piogge delle ultime 24 ore stanno operando sei escavatori per lo sghiaiamento del fondale, cosi’ da favorire il deflusso ...

Maltempo Calabria - frana nel Crotonese : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti, 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina: due persone, un ragazzo e una ragazza, Romani, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...

Maltempo Sicilia : la Guardia Costiera soccorre 5 persone : Personale del secondo Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania e’ intervenuto per prestare soccorso nella zona di Lentini colpita da un violento nubifragio. L’equipaggio dell’elicottero AW139, allertato dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la sala operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha compiuto due interventi di soccorso salvando cinque persone, recuperate ...

Maltempo - alluvione a Catania : la brigata Aosta soccorre 7 persone bloccate nelle auto : Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la SS417 nei pressi del comune di Palagonia, 7 persone rimaste intrappolate nelle loro auto per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita. L'articolo Maltempo, alluvione a Catania: la brigata ...

Sicilia - ondata di Maltempo nella notte : esondano fiumi - auto travolte e persone sui tetti : Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla corrente, altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del Catanese per il violento nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia orientale, coinvolgendo anche il Messinese ...