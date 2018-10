Maltempo | 180 persone bloccate in alberghi di passo dello Stelvio

Maltempo Lombardia : paesi isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...

Maltempo - Liguria in ginocchio per venti da uragano e furiose mareggiate : raffiche a 180km/h sulle coste - onde alte 10 metri : In Liguria raffiche di vento superiori ai 100km/h: in alcune zone della regione, come Loano, registrati alle 19.40 i 180 km/h, “che non hanno precedenti nei dati costieri“, spiegano i tecnici dell’Arpal. Le raffiche stanno abbattendo molti alberi: proprio in seguito alla caduta di uno di questi in via Marras, a Genova, i vigili del fuoco hanno allontanato i residenti di 3 abitazioni dei civici 10-12-14 per un totale di 9 ...

Maltempo : 180 turisti bloccati al Passo dello Stelvio : Lunedì di Maltempo in quasi tutta l’Italia. In Valtellina, 180 turisti sono al momento bloccati negli alberghi al Passo dello Stelvio. A causa delle forti nevicate, sono state infatti chiuse entrambe le strade che salgono al Passo, sia quella lombarda che quella altoatesina, e quindi i turisti presenti sul ghiacciaio dove si scia tutto l’anno sono bloccati nelle strutture alberghiere, in attesa della riapertura delle ...

Maltempo Sardegna : dalla Regione 180mila euro per le esercitazioni della Protezione Civile : La Giunta regionale della Sardegna ha finanziato con 180mila euro lo svolgimento di esercitazioni di Protezione Civile sul rischio di tipo idraulico e idrogeologico al fine di testare l’efficienza operativa delle azioni previste nei Piani di Protezione Civile comunale o intercomunale. Possono fare richiesta di ammissione al contributo le Unioni di comuni e i comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative su scala reale sul rischio ...

Maltempo - arriva l’autunno : termina la 5ª estate più calda dal 1800 : arriva l’autunno dopo un’estate che si è classificata in Italia, dal punto di vista climatologico, al quinto posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dai quali si evidenzia che si è trattato di una estate pazza in cui sono cadute il 56% di precipitazioni in piu’ rispetto alla media. L’autunno 2018 – sottolinea ...