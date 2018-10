Malagò | Domani incontro con Giorgetti

Olimpiadi : Zaia domani al Coni per incontro con Malagò - Fontana - Sala e Ghedina : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà domani nella sede del Comitato Olimpico Nazionale al Foro Italico dove, alle ore 11, si terrà il previsto vertice per proseguire il lavoro comune per la candidatura italiana di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali