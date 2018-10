Macron senza quid | vince Putin e Il futuro dell' Europa senza Angela

Caso Claviere - Salvini : “Un’offesa senza precedenti - Macron non può fare finta di niente” : Sul Caso dello sconfinamento delle forze dell'ordine francesi in territorio italiano è intervenuto Matteo Salvini, rivolgendosi al presidente Macron: "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese".Continua a leggere

Francia - Gerard Collomb si è dimesso/ Gli attacchi a Macron - "sfida senza precedenti" : Francia, Gerard Collomb si è dimesso. Ultime notizie, addio del ministro dell’interno: Macron si era opposto alla decisione del suo braccio destro che è stato però inamovibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Feltri senza freni contro Macron e migranti. E Striscia trasmette i fuorionda : ... "Io non ce la faccio, ride,, no ragazzi non potete farci questo e dai, vi rendete conto? E' talmente ubriaco che non riesce a parlare un po' di politica. Cioè…Dice delle cose…tipo da libro ...