Macron è stanco | l' Eliseo annuncia quattro giorni di riposo per il presidente francese

(Di martedì 30 ottobre 2018)e un po' acciaccato. A 16 mesi dalla sua vittoria alle presidenziali, l'infaticabile Emmanuelha deciso di staccare la spina per qualche giorno. A sorpresa, l'hato che il quarantennedi Francia, cui sono spuntati i primi capelli bianchi, si prenderà da oggidiper ricaricare le batterie insieme alla moglie Brigitte. Marine Le Pen non si è fatta scappare l'occasione e, a stretto giro di posta, ha sferrato l'affondo. "Merkel si ritira.si riposa. Juncker prepara il suo cocktail d'addio. E noi, noi siamo pronti!!": ha avvertito in un tweet la leader del Rassemblement National, riferendosi alle elezioni europee del 2019, occasione storica per il suo partito di prendersi una rivincita sulla batosta del 2017.Come Barack Obama o Nicolas Sarkozy, anchesconta i primi segni di cedimento. Non solo nei ...