M5s Veneto | assemblea “autoconvocata” critica la linea su Pedemontana e governo con Lega

(Di martedì 30 ottobre 2018) Si definiscono semplicemente gli “autoconvocati” del Movimento 5 stelle in. Un’ottantina di persone si sono incontrate a Salzano, in provincia di Venezia, per un’durante la quale è stata contestata laufficiale M5s. Sotto accusa sia lanazionale che quella locale, partendo innanzitutto dallaVeneta, la superstrada a pagamento che attraverserà le province di Vicenza e Treviso, contro cui il M5s era stato fieramente avverso e su cui però spinge molto il socio didel Carroccio. All’incontro, promosso dalla consigliera regionale Patrizia Bartelle, era presente anche il consigliere Simone Scarabel, considerato vicino ai vertici, e che con una telecamera ha ripreso il dibattito. Il che ha scatenato le polemiche, amplificate anche dalla presenza di una troupe di “Report”. Presenti anche alcuni esponenti del Coordinamento...