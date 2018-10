M5S | i ribelli prendono tempo Nugnes | «Sul dl sicurezza lavoriamo a sintesi | i voti in

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S che dicono no al governo su condoni e sicurezza : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S chi dicono no al governo su condoni e sicurezza : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S che dicono no al governo (e stasera rischiano l’espulsione) : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Due fuori dalla testuggine. "Ribelli" M5S : "Non votiamo il dl Sicurezza neanche con fiducia" : Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5 Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi relativi ai dossier più spinosi: dal Tap al decreto Sicurezza, passando per la manovra finanziaria. Ma la riunione sarà disertata dalla senatrice Paola Nugnes, tra i più accesi oppositori del dl immigrazione e Sicurezza targato Matteo ...