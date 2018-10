M5s | dopo il Tap che ne sarà di Tav e Terzo valico

Tap - Bidimedia : dopo via libera del governo - cala il M5s - tiene la Lega - : dopo il via libera al Tap , il Movimento 5 Stelle vede calare i propri consensi, mentre la Lega sembra non risentire delle difficoltà del governo di queste ultime settimane. In rimonta invece il Pd. È ...

Tap - Bidimedia : dopo via libera del governo - cala il M5s (tiene la Lega) : dopo il via libera al Tap, il Movimento 5 Stelle vede calare i propri consensi, mentre la Lega sembra non risentire delle difficoltà del governo di queste ultime settimane. In rimonta invece il Pd. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio effettuato da Bidimedia, tra i principali siti di sondaggio italiani. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 27,1% (-1,3% rispetto ad 1 mese ...

Dopo l'attacco del M5s - Mattarella difende la libertà di stampa : “L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un paese civile, come afferma la nostra Costituzione”. Lo afferma il presidente della Repubbl

Tap - ministra Lezzi dopo sit-in San Foca/ Ultime notizie M5s : "Procedura chiusa da vecchio governo" : Tap, sit-in a Melendugno contro M5s e gasdotto. Conte-Di Maio: 'si farà o penali', Ultime notizie: bruciate bandiere Movimento anti Lezzi.

Tap - ministra Lezzi dopo sit-in San Foca/ Ultime notizie M5s : “Procedura chiusa da vecchio governo” : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”. sit-in a Melendugno contro il M5s: "traditori"(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:57:00 GMT)

'Domani comprare Repubblica è un atto di resistenza' La solidarietà dei lettori dopo l attacco M5s : dopo l'ennesimo attacco del Movimento Cinque Stelle a Repubblica sono in tanti a manifestare solidarietà sui social al nostro giornale e a decidersi di abbonarsi o recarsi in edicola 'come atto civico ...

Tap : reazioni deputati e senatori M5s dopo le parole di Conte su penali - : dopo il via libera del premier alla realizzazione dell'opera, i senatori pentastellati Ciampolillo e De Bonis e la deputata Cunial si oppongono: "Sbaglia, non ci possono essere penali". Dai No Tap ...

Marco Travaglio contro Di Maio : "Infantile e inadeguato"/ M5s - attacco dopo polemiche con Draghi : Marco Travaglio contro Di Maio: "Infantile e inadeguato". Ultime notizie M5s, attacco dopo polemiche con Draghi: ecco le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Tap - Conte ai pugliesi : "Si deve fare - non sono emerse illegittimità" | Il comitato per il No : "Dopo le promesse gli eletti M5s si dimettano" : Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"

Mozione M5s : bagni aperti tutto l'anno fino a mezz'ora dopo il tramonto. La replica di Giachetti : di Ilaria Guarini Stabilimenti balneari aperti tutto l'anno. Approvata il 22 ottobre dal Consiglio Comunale una Mozione del gruppo consiliare Cinque

Parlamento Ue ha avviato un’inchiesta dopo le accuse di un’ex deputata M5s alla Casaleggio : David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, ha fatto sapere che ieri sera l'Ufficio di Presidenza ha accolto la sua richiesta di avviare una istruttoria, per le denunce dell'europarlamentare Daniela Aiuto. L'ex pentastellata ha parlato di presunte "intromissioni della Casaleggio sul suo mandato parlamentare".Continua a leggere

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Sondaggi elettorali : dopo Italia 5 Stelle il M5s aumenta i consensi : Il Sondaggio realizzato da Swg per Il Tg di La7 ha evidenziato che anche questa settimana il consenso del governo, unendo le intenzioni di voto alla Lega e quelle al Movimento 5 Stelle, non arriva al 60%, ma si ferma al 59,5%. Rispetto alla scorsa settimana, si segnala però un leggero aumento delle preferenze al M5S e un lieve calo a quelle della Lega.Continua a leggere

Cucchi - Galantino (M5s) alla ministra Trenta : ‘Casamassima punito dopo aver parlato. Whistleblower anche per militari’ : Ha scritto alla ministra della Difesa e a quello della Giustizia per chiedere che la legge sul Whistleblower venga applicata anche ai militari. A cominciare dai carabinieri testimoni dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. È l’iniziativa di Davide Galantino, deputato del Movimento 5 stelle, il primo militare graduato eletto in Parlamento in epoca repubblicana. Che con un’interrogazione indirizzata a Elisabetta Trenta e ...