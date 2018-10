L’Uomo del Giorno | Guti | bandiera del Real Madrid per 15 anni

L’Uomo del Giorno : Massimo Gobbi - difensore del Parma : Massimo Gobbi è nato a Milano, il 31 ottobre 1980, è un calciatore italiano, difensore del Parma. Laterale sinistro, in grado di coprire ogni posizione lungo la fascia. Si distingue per corsa, precisione nei cross e abilità nel leggere il gioco avversario. Complice l’età, con il passare degli anni si adatta a terzino basso, ruolo in cui – non essendo nato difensore – ha dimostrato di possedere alcune lacune in fase di non ...

Sovrasfruttamento e modifiche degli ambienti naturali, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive, dighe e miniere. Tutte azioni dell'uomo che sulla natura hanno avuto un effetto devastante. E anche sulla fauna, perché dal 1970 al 2018 gli animali sono diminuiti del 60%. A dimostrarlo è il rapporto annuale del WWF sulla biodiversità, il Living Planet Report 2018, preparato da un pool di 50 esperti in collaborazione con la ...

Vincenzo Guerini è nato a Sarezzo, il 30 ottobre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Da giocatore, ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un incidente stradale, ma ha avuto il tempo di giocare in Serie A e in nazionale; da tecnico, ha guidato alla prima promozione nella massima serie l'Ancona. Dal luglio 2011 torna alla Fiorentina, con l'incarico di club manager, ovvero la gestione dei rapporti della società ...

Diego Armando Maradona è nato a Lanús, il 30 ottobre 1960, è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo, tecnico dei Dorados. Capitano della nazionale argentina vincitrice del Mondiale 1986. Noto anche come El Pibe de Oro (il ragazzo d'oro), è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In una carriera da professionista più che ventennale, ha militato ...

Phillip Cocu è nato ad Eindhoven, il 29 ottobre 1970, è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista, tecnico del Fenerbahçe. Dopo aver allenato per una stagione la selezione A-1 del PSV (dal 01/07/2012 al 30/06/2013), il 1º luglio 2013 torna a sedere sulla panchina della prima squadra in sostituzione di Advocaat. Il 27 marzo 2014 viene operato per la rimozione di un tumore alla schiena e a maggio torna ad ...

Edwin Van der Sar è nato a Voorhout il 29 ottobre 1970, è un dirigente sportivo ed ex calciatore olandese, di ruolo portiere, direttore generale dell'Ajax. Considerato uno dei più forti portieri della storia del calcio, è il secondo calciatore con il maggior numero di presenze nella nazionale olandese con 130 apparizioni. Vanta 665 minuti di imbattibilità internazionale con la sua nazionale e 1 311 minuti nella Premier League con la maglia ...

Vincent Koziello è nato a Grasse, il 28 ottobre 1995, è un calciatore francese, centrocampista del Colonia.Cresciuto nel settore giovanile del Cannes, nel 2013, dopo essere stato scartato perché troppo esile fisicamente, passa al Nizza. Ha esordito con la prima squadra degli aquilotti il 1º novembre 2014, nella partita di campionato persa per 1-3 contro il Lione. Il 16 gennaio 2018 viene acquistato dal Colonia, con cui firma fino al ...

Obafemi Martins è nato a Lagos, il 28 ottobre 1984, è un calciatore nigeriano, attaccante dello Shanghai Shenhua. Nazionale nigeriano dal 2004 al 2015, ha partecipato a tre Coppe d'Africa (2006, 2008 e 2010) e ad un Mondiale (2010). È noto anche per il caratteristico modo di festeggiare le sue realizzazioni, consistente nel compiere alcune capriole. Attaccante dal fisico brevilineo, dotato di un impressionante scatto fulmineo, è ...

Danijel Subasic è un calciatore croato, portiere del Monaco. Con la nazionale croata, si è laureato viceCampione del Mondo a Russia 2018. Il 27 gennaio 2012 passa al Monaco, squadra militante nella Ligue 2 Francese. Esordisce con la squadra francese il 6 marzo 2012 contro l'Angers, partita vinta dal Monaco per 2-1. Finisce il suo primo anno in Francia giocando 17 partite, subendo 17 gol e segnando anche una rete, direttamente da ...

Stephan El Shaarawy è nato a Savona, il 27 ottobre 1992, è un calciatore italiano di origini egiziane, attaccante della Roma e della nazionale italiana. Per le sue origini egiziane è soprannominato "Il Faraone". Suo padre, egiziano, si è trasferito a Savona nel 1982, mentre sua madre è italiana e possiede la cittadinanza svizzera. talento precoce, El Shaarawy è un giocatore di classe e dispone di qualità atletiche notevoli, ...

Jefferson Farfán è nato a Lima, il 26 ottobre 1984, è un calciatore peruviano, attaccante o ala del Lokomotiv Mosca e della Nazionale peruviana. È soprannominato La Foquita. Gioca prevalentemente nel ruolo di attaccante sull'ala destra, ma all'occorrenza può ricoprire tutti i ruoli offensivi, oltre che quello di esterno di centrocampo. Fárfan è dotato inoltre di velocità, resistenza e di ottimo dribbling.

Cristian Chivu è nato a Re?i?a, il 26 ottobre 1980, è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico dell'Under-14 dell'Inter. È all'Ajax che si guadagna la reputazione di forte difensore centrale. Ronald Koeman, manager della squadra olandese all'epoca, si rende conto dell'autorità del romeno in campo, e lo fa capitano nel 2001, a 21 anni. Con Chivu capitano, ...

Federico Higuain è nato a Buenos Aires, il 25 ottobre 1984, è un calciatore argentino, centrocampista dei Columbus Crew. Figlio del calciatore Jorge Higuaín e dell'artista Nancy Zacarías, è il fratello maggiore dell'attaccante del Milan Gonzalo Higuain.