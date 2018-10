Luigi Di Maio non tiene più i suoi La senatrice ' ribelle' Paola Nugnes | ' Voto contro il

Luigi Di Maio - rivolta nel M5s. 'Restiamo compatti' ma intanto minaccia le purghe : Luigi Di Maio non li tiene più. Allora dai tentativi di persuasione, deve passare alle minacce. Chi contesta la leadership del Movimento va fuori dalle balle. Espulsione . Il Movimento 5 Stelle si ...

Luigi Di Maio loda Angela Merkel : 'Donna di parola' : In pratica, che lascerà la politica. 'La Merkel ha perso le elezioni e ha dichiarato che non si ricandiderà né come cancelliera, né alla guida del suo partito. È una donna di parola e devo ...

Luigi Di Maio - altra grana : i 5 Stelle di Torino votano a favore dello stop della Tav in val di Susa : L'esito della votazione non era così scontato, ma il risultato è stato schiacciante: l'odg del Movimento 5 Stelle in cui si chiede alla giunta e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino , di ...

Luigi Di Maio - l'appello disperato a Salvini : 'Se non blocchiamo la Tav - implode il M5s' : La faccia di Luigi Di Maio parlava da sola, quando di domenica mattina a Roma ha incontrato Matteo Salvini per un vertice straordinario. Il suo livello di disperazione è a un punto talmente avanzato ...

Matteo Salvini - il vertice segreto con Luigi Di Maio : il faccia a faccia per tenere in piedi il governo : vertice riservatissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una domenica cruciale per il governo e per i rapporti tra i due alleati. La settimana che sta per arrivare sarà una corsa ad ostacoli per ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tria si schiera con Draghi "contro" Luigi Di Maio (28 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Tria si schiera con Draghi. Strage in America, almeno 8 i morti. Si apre il fronte interno nel M5S sulla Tap. oggi Napoli-Roma. (28 ottobre 2018).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Luigi Di Maio - la manina rimette lo scudo per i capitali esteri : 'E dicono che non mi devo incazzare' : L'incubo della manina per Luigi Di Maio è tornato. Il vice-premier grillino ha denunciato su Facebook di aver ritrovato nel testo del decreto fiscale un riferimento ai capitali esteri 'per ...

Manovra - la fedelissima di Beppe Grillo attacca Luigi Di Maio : 'Mai il condono fiscale' : 'Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento'. Luigi Di Maio è nel mirino dei pentastellati. La rivolta sul condono è guidata dalla fedelissima di Beppe ...

Luigi Di Maio - Ferruccio De Bortoli lo asfalta su Draghi : 'Attaccarlo è da irresponsabili' : L'attacco di Luigi Di Maio contro il presidente della Bce, Mario Draghi , ha fatto saltare i nervi all'editorialista del Corriere della sera, Ferruccio De Bortoli , che sembra ormai al limite della ...

Epic Fail del Mise : rituittano Luigi Di Maio che inneggia al condono. Ma è un profilo fake : Un profilo fake di Twitter rovina la festa a Di Maio. Colpa di un distratto social media manager e la giornata del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico si è trasformata in un imbarazzante equivoco. “La parola di oggi è RILOCALIZZIAMO – iniziava il testo del tweet rilanciato dall’account ufficiale del dicastero del Mise – Riportiamo il lavoro in Italia #Whirlpool – Riportiamo i soldi in Italia #condonofiscale ...

Che cosa è questa polemica tra Luigi Di Maio e Mario Draghi : Il tema sarà pure "fiscale e non di politica monetaria", come dice il presidente Mario Draghi, ma il 'caso Italia' Italia domina la scena a Francoforte. E la tradizionale conferenza stampa al termine del direttivo della Bce si trasforma in un fuoco di fila di domande sulle tensioni tra il governo italiano e la Commissione europea sulla manovra e finisce, com'era ovvio, per rimbalzare sui tavoli ...

Luigi Di Maio contro Draghi : “Non tifa Italia” : Luigi Di Maio parla ancora di Manovra e accusa Draghi di avvelenare il clima e non tifare Italia “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario ...

"La parola di oggi è #Rilocalizziamo" ma il MISE retwitta l'account fake di Luigi Di Maio : "La parola di oggi è #Rilocalizziamo" twitta Lulgi Di Malo e il MISE, il Ministero dello sviluppo economico, riprende il cinguettio dell'account. Il problema è che il profilo è un falso. Le due elle minuscole invece delle i, tradiscono la veridicità del leader pentastellato. "Riportiamo il lavoro, i soldi e le case in Italia" si legge sul fake del Vicepresidente del consiglio dei ministri.La parola di oggi è ...

Luigi Di Maio - gli insulti a Mario Draghi : 'Il veleno del presidente Bce contro l'Italia' : 'Dalla Bce vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana per lo spread. Il governatore Mario Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall'Euro . Problema ...