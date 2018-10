Luca Mercalli | Stiamo subendo i primi effetti dei cambiamenti climatici | ma c' è chi

famigliacristiana

: La Rai Radio Televisione Italiana chiude #ScalaMercalli. 'Trattavamo argomenti scomodi per il governo' dice Luca Me… - pqmormile : La Rai Radio Televisione Italiana chiude #ScalaMercalli. 'Trattavamo argomenti scomodi per il governo' dice Luca Me… - pressgreenbutt : Luca Mercalli spiega il clima ai più piccoli - italianaradio1 : Pubblicato il: 30/10/2018 13:18 Il clima e la sua evoluzione spiegato e illustrato ai più piccoli. Con un fondament… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) ... si stanno tutte verificando e se non corriamo ai ripari consegneremo ai nostri figlio un mondo più complicato in cui vivere'. Quali sono i segni del cambiamento in atto? 'I segni sono prima di tutto ...