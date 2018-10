L' ondata di maltempo che da ieri flagella l' Italia ha fatto 10 morti

Previsioni Meteo - nuova violenta ondata di maltempo in arrivo con lo scirocco : inizio Novembre di super caldo e violenti temporali [MAPPE] : 1/23 ...

Ultime notizie maltempo : strade chiuse e treni cancellati. Mercoledì nuova ondata : Tregua per uno-due giorni, ma il maltempo riprenderà. La perturbazione cominciata lo scorso fine settimana ha colpito pesantemente tutta l’Italia e in modo particolare, come previsto, l’Italia settentrionale e le coste tirreniche; la sopravvenienza di un forte scirocco da sud-est ha scatenato raffiche di vento superiori a 100 km/h nel Lazio e in Sardegna ma anche in Veneto. Nella giornata odierna è prevista una situazione in ...

Sono sette le vittime dell'ondata di maltempo : Articolo aggiornato alle ore 7,14 del 30 ottobre 2018. Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per martedì non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di sei morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è ...

Sono sei le vittime dell'ondata di maltempo : Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per domani non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di cinque morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è disperso sui monti. Decine i feriti, alcuni dei quali ...

Sono già sei le vittime dell'ondata di maltempo : Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per domani non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di cinque morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è disperso sui monti. Decine i feriti, alcuni dei quali ...

Sono già cinque le vittime dell'ondata di maltempo : Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per domani non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di cinque morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è disperso sui monti. ll presidente del Consiglio, Giuseppe ...

E-distribuzione : oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo : E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

E-distruzione : oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo : E-distruzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

ondata maltempo - acqua record a Venezia A Roma piovono alberi : AdnKronos, - Due persone sono morte nel frusinate a causa del maltempo che si sta abbattendo su tutta Italia e sta creando disagi da Nord a Sud. Sei le regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, ...

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (3) : (AdnKronos) - Insieme a ospedale, Ipab di san Pietro e casa di cura Eretenia vengono monitorate le rispettive possibili criticità. L'amministrazione comunale rinnova l'invito ad iscriversi al servizio Sms di allarme, inviando nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. Per aggiornamenti e inform

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (2) : (AdnKronos) - Nel dettaglio, nella mattinata Aim Amcps ha completato il posizionamento di circa 2.000 sacchi di sabbia nei sette punti strategici delle zone più critiche della città. I sacchi, però, saranno distribuiti alla popolazione solo in caso di reale necessità. Viacqua sta posizionando in que

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte : Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - "Non vanno creati inutili allarmismi, ma è importante che tutti si tengano informati attraverso i canali ufficiali". Questo l'appello lanciato ai cittadini dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco che in queste ore coordina il Coc, centro operativo comunale istituito per

Maltempo Vicenza : ondata di piena del Bacchiglione prevista per mezzanotte : “Non vanno creati inutili allarmismi, ma è importante che tutti si tengano informati attraverso i canali ufficiali“: dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. “Le ultime previsioni della Regione anticipano la piena del Bacchiglione alla mezzanotte di oggi con un picco di 5,30 metri a Ponte degli Angeli, cioè al di sotto del livello di preallarme dei 5,40 metri. Se questo dato sarà confermato, i numerosi lavori fatti ...

ondata di maltempo con temporali - venti e rischio nubifragi in tutta Italia : Allerta della Protezione civile per un’Ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l’apice. Previsti forti venti meridionali, temporali che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli...