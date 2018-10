Lo smog che soffoca l' Italia | il 95% dei soggetti a rischio in Europa risiede qui

India : la mezza maratona si corre con la maschera antismog : Nonostante l’allerta smog che ha raggiunto livelli preoccupanti, a New Delhi in migliaia hanno deciso di prendere parte alla mezza maratona: oltre 34mila persone hanno partecipato alla corsa da 21 km che i medici volevano rinviare a causa dei livelli di inquinamento atmosferico (8 volte oltre i limiti stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). Alcuni corridori hanno indossato mascherine antismog durante la gara, altri ...

smog - due ore di deroga anche per tutti i veicoli commerciali : Quasi come un parto trigemellare con possibili, imminenti complicanze. Dopo una corsa contro il tempo, partita giovedì in Regione dove tutti i partiti preoccupati dalle proteste arrivate un po' da ...

smog Bologna - domeniche ecologiche. In vista deroghe alle elettriche : Bologna, 9 ottobre 2018 - Le domeniche , super, ecologiche di Palazzo d'Accursio hanno fatto breccia anche in Regione. Quasi una merce di scambio, visto che per arretrare e tornare a far circolare i ...

smog Emilia-Romagna : si fermano anche gli Euro 4 : Scattano da oggi, anche in Emilia–Romagna, le limitazioni alle emissioni per migliorare la qualità dell’aria. Scatta il blocco alla circolazione nei Comuni che hanno sottoscritto il Pair 2020 degli autoveicoli veicoli diesel fino all’Euro 4, benzina fino all’Euro 1 e i ciclomotori pre-Euro. I divieti si applicano in via ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre ...

smog Torino : la Città metropolitana repecisce le modifiche della Regione : Si va verso nuove ordinanze, che recepiscono le modifiche introdotte dalla Regione Piemonte, per quanto riguarda la qualità dell’aria e le limitazioni del traffico veicolare. Lo rende noto la Città metropolitana di Torino. “Abbiamo chiesto alla Regione Piemonte, rappresentata oggi alla riunione del tavolo dal direttore dell’assessorato all’ambiente regionale Roberto Ronco, di illustrarci le modifiche che faciliteranno ...