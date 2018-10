LIVE Ginnastica | Mondiali 2018 in DIRETTA | Finale a squadre femminile | USA lanciati verso

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre femminile - USA subito in fuga. Che lotta per le medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie iridate per quanto riguarda le ragazze, si preannuncia grande spettacolo per la gara che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione: le otto migliori formazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e dei pass ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. La Cina vince in volata sulla Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo per un team event da brividi con i migliori interpreti del pianeta pronti a darsi battaglia nella corsa verso il titolo iridato. La Russia ha chiuso il turno di qualificazione al comando e se la dovrà vedere ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Mustafina commovente - Russia seconda. Gran Bretagna eliminata - Lara Mori out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lara Mori sesta al libero - spera nella finale. Italia fallosa - show Biles : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre). Si preannuncia una giornata davvero infinita, le prime sei suddivisioni scenderanno in pedana all’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire il sogno delle finali ma soltanto domani avremo il quadro completo di chi potrà continuare a inseguire le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo, 13 ...

