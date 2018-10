L' Italia smette di crescere | il Pil e' fermo

Recalcati smette di allenare : 'E' giunto il momento'. Con lui Italia d'argento ad Atene 2004 : Dici Carlo Recalcati , anzi Charlie, perché tutto il mondo della pallacanestro l'ha sempre chiamato così, e pensi all' argento di Atene 2004 . Lui, però, non è stato soltanto l'allenatore di quei dodici uomini in azzurro, da Pozzecco a Righetti, da ...

Basket - smette di allenare Recalcati. Il coach dell’argento olimpico dell’Italia ad Atene 2004 sente di non poter più dare il 100% : Dici Carlo Recalcati, anzi Charlie, perché tutto il mondo della pallacanestro l’ha sempre chiamato così, e pensi all’argento di Atene 2004. Lui, però, non è stato soltanto l’allenatore di quei dodici uomini in azzurro, da Pozzecco a Righetti, da Basile a Marconato, da Galanda a Soragna: è stato molto di più. E per questo fa effetto sentirgli dire, dalle pagine del quotidiano di Varese La Prealpina, che in panchina per allenare ...