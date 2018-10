Maltempo : Toti - chiederemo in Liguria lo stato di calamità : “Domani mattina riuniremo la giunta regionale per formalizzare la richiesta dello stato di calamità naturale già concordata con il governo e con il capo nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, che nel pomeriggio sarà a Genova, intorno alle 17". Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, durante un sopralluogo a Rapallo, tra le città più colpite ...

Toti : mercato russo importante per settori punta della Liguria : Genova, 26 ott., askanews, - 'La città di Genova e la Regione Liguria saranno gli ospiti d'onore alla prossima edizione del forum economico di San Pietroburgo, che si svolgerà nella prima settimana di ...

Maltempo Liguria - Toti : possibile prolungamento dell’allerta : “La notte è trascorsa sufficientemente tranquilla. Le previsioni sono state sostanzialmente confermate. Siamo a metà emergenza, il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l’allerta“, ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ondata di Maltempo in atto in Liguria. “Le preoccupazioni maggiori al momento riguardano la Val Bormida ed il Savonese, in ...

Giovanni Toti - L’Espresso : “Da Gavio ai petrolieri - lista dei finanziatori segreti alla fondazione del presidente Liguria” : Dai Gavio ai petrolieri, fino a Giovanni Calabrò. Mentre nel ddl Anticorruzione che arriva in questi giorni in Parlamento si prevede che le fondazioni vengano equiparate ai partiti e quindi siano rese pubbliche le donazioni, l’Espresso ha rivelato quali sono i donatori segreti della fondazione Change che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti. L’ente, che rivendica “finalità divulgative”, ha raccolto 792mila ...

Giovanni Toti : 'Il piano del Movimento 5 stelle per prendersi la Liguria' : Il sospetto di Giovanni Toti dopo le indiscrezioni sul decreto per Genova è che si voglia 'un commissariamento a 5 stelle della Regione Liguria '. Il governatore azzurro, in una intervista a il ...

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione Liguria. Botta e risposta Toti-Di Maio : Giornata intensa a Genova, mentre sul fronte politico si infiamma la polemica sulla ricostruzione e sulla nuova viabilità dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Stamane, mentre stava per riunirsi nel capoluogo ligure il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sulla situazione, decine di sfollati si sono radunati davanti a...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti sembra essere il ...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per colloquio con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per colloquio con Toti sembra essere il ...