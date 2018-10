Liguria devastata dal maltempo | aeroporto chiuso a Genova | strage di yacht a

Maltempo - Liguria devastata : venti a 170 km/h e onde da 10 metri - “una mareggiata così non si vedeva da anni” : “Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere che a Levante siano superati“, hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri ...