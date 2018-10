L' Etna può causare uno tsunami? ' Probabile quanto essere colpiti da un fulmine a ciel

Terremoto Catania - può essere collegato a una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna? Gli esperti fanno chiarezza : “A grandi linee, la Sicilia è ubicata in corrispondenza dello scontro tra la placca africana e quella euroasiatica, ciò spiega l’elevata sismicità dell’area che in passato è stata causa di terremoti distruttivi: nel 1693 (54mila vittime), nel 1908, nel 1968 e nel dicembre 1990”. Lo afferma in un comunicato Fabio Tortorici, presidente della Fondazione centro studi Cng in merito alla forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrata ...