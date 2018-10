Lesione al tendine | lungo stop per Caldara

Milan - Lesione al tendine d'Achille : Caldara rischia un lungo stop : Milan O - Brutte notizie per Mattia Caldara e il Milan . Il difensore rossonero, in seguito all'infortunio durante l'allenamento di sabato scorso, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno ...

Infortunio Caldara - notizie shock per il Milan : “parziale Lesione del tendine d’Achille” : Infortunio Caldara , le ultime notizie che arrivano da casa Milan sono davvero pessime per il tecnico Gattuso: i dettagli Infortunio Caldara – “AC Milan comunica che Mattia Caldara , in seguito all’ Infortunio procuratosi durante l’allenamento di sabato scorso, è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio- tendine a del ...

Tennis - Rafael Nadal fuori un mese per Lesione al tendine rotuleo destro - salterà la semifinale di Coppa Davis : Piccola lesione del tendine rotuleo destro: questo è il guaio fisico che ha costretto l’iberico Rafael Nadal a ritirarsi dopo il secondo set della prima semifinale agli US Open 2018, che lo vedeva opposto all’argentino Juan Martin Del Potro. A riferirlo è il popolarissimo giornalista argentino Guillermo Salatino. Lo stesso Salatino afferma che il numero uno del mondo dovrà restare fuori dalle competizioni per un mese: in ...