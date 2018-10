Leonardo | ' Milan da Champions Vogliamo che gattuso rimanga'

Milan - Leonardo ci crede : “Champions è fattibile” : “Il Milan punta al ritorno in Champions League ma sa che sarà una stagione sicuramente difficile”. Le ambizioni rossonere sono state riepilogate dal direttore generale dell’area tecnico-sportiva Leonardo, a margine del Golden Foot a Montecarlo. “E’ normale che il Milan sogni la Champions League, è quasi normale dire che è il dna di questa squadra e di questa società – ha notato il dirigente rossonero, ...

Milan - Leonardo torna a parlare : il futuro di Gattuso e le ambizioni rossonere : Milan, Leonardo ha parlato del futuro della panchina rossonera con Gattuso che sembra essere molto più saldo dopo la vittoria contro la Sampdoria Il dirigente del Milan Leonardo, quest’oggi è stato ospite dell’evento Golden Foot a Montecarlo, a margine del quale ha parlato anche delle ultime vicissitudini rossonere. Innanzitutto Leonardo ci ha tenuto a precisare che Gattuso è saldamente sulla panchina e lo sarà a ...

Milan - Leonardo : "Vogliamo la Champions - Gattuso non è in discussione" : "Vogliamo la Champions, ma non dovrà diventare la nostra ossessione". Parola di Leonardo, direttore generale del Milan che ha rilasciato dichiarazioni importanti sul momento della stagione rossonera, ...

Ferrero show dopo Milan-Sampdoria : “Leonardo chi? Il pittore?” : Massimo Ferrero ha avuto belle parole per Giampaolo e per la sua Sampdoria nonostante la sconfitta contro il Milan di Gattuso Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, si è esibito in uno dei suoi consueti show nella pancia di San Siro, nell’immediato post partita di Milan-Samp. La sua squadra ha perso sul terreno di gioco rossonero, ma il presidente in mixed zone sembrava comunque contento di quanto visto in campo. Lodi per Giampaolo ...

Milan e Gattuso a rapporto da Leonardo e Maldini : "Champions per forza" : Le parole di ieri sera di Paolo Maldini sottolineano due aspetti chiave della delicatissima fase del Milan: si va avanti con fiducia, senza dimenticare le belle prestazioni rossonere viste fino al ...

Gennaro Gattuso sta per essere esonerato : la voce dentro il Milan - al suo posto Leonardo : L'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina del Milan si fa sempre più concreto specialmente dopo la sconfitta in Europa League di ieri sera, giovedì 25 ottobre, contro il Betis. Gennaro Gattuso ...

Milan - dirigenza vicina alla squadra : Leonardo e Maldini a Milanello : La parola d’ordine in casa Milan è “vietato demoralizzarsi”. Dopo la sconfitta di ieri contro il Betis, seguita a quella nel derby contro l’Inter, Leonardo e Maldini si sono presentati a Milanello per far sentire alla squadra la presenza della società e invogliarla a guardare avanti con fiducia. I due dirigenti stamattina hanno osservato l’allenamento e hanno voluto mostrare al gruppo tutto il loro supporto, ...

Milan - lungo confronto tra Leonardo e Maldini : I due hanno analizzato non solo la debcle di ieri ma tutte le difficoltà del Diavolo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport.

Milan - Leonardo : 'Gattuso in bilico? Mai pensato a un altro' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan , Leonardo , ha risposto alle domande sulla posizione del tecnico dei rossoneri, a pochi minuti dal fischio ...

Leonardo : "Gattuso? Milan mai pensato a un altro" : 'Non abbiamo mai pensato a un altro'. Leonardo liquida le voci secondo cui il Milan avrebbe pensato a Roberto Donadoni per sostituire Rino Gattuso. 'Lasciano il tempo che trovano', ha detto il ...