Leicester | l’ex Mahrez non dimentica il suo vecchio presidente | “Ha fatto tantissimo per

(Di martedì 30 ottobre 2018) Con 4 reti in 10 presenze sulla sponda azzurra di Manchester, Riyadsi sta riavvicinando ai livelli del miglior periodo con la maglia del. Ieri sera, al termine dell’incontro tra Tottenham e Manchester City, deciso proprio da una sua rete, l’esterno algerino ha ricordato il suo exVichai Srivaddhanaprabha, tragicamente scomparso a seguito di un incidente con il suo elicottero: “È molto difficile per me, il boss era una persona speciale per me. Ho vissuto quattro anni e mezzo lì e ho tanti ricordi con lui. Era un grande uomo, sono molto, molto triste per quello che è successo. Gli ho dedicato il gol di oggi perché haper me e per il. E’ difficile parlarne perché è davvero triste, per noi è stato come un padre“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI ...