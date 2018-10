Legge di bilancio | Bonus 80 euro | ipotesi detrazione nel 2019

Legge di bilancio : la quota dei diritti tv solo per chi ha bilanci sani : Nel «collegato sport» torna la norma, presentata inizialmente nel Decreto Sicurezza, con l'obbligo per i club di A e B di avere i bilanci certificati da revisori vigilati Consob L'articolo Legge di bilancio: la quota dei diritti tv solo per chi ha bilanci sani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Governo Conte ha provveduto alla revisione del testo della Legge di Bilancio 2019 dopo la bocciatura ricevuta dalla Commissione Europea: la nuova bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'Economia e della Finanza. Potrebbero arrivare delle importanti novità, in questo senso, per quanto riguarda i concorsi docenti, in base a quanto inserito nel nuovo testo ministeriale.

La Riforma delle pensioni con l'annunciata Quota 100 non sara' inclusa nella legge di Bilancio che il governo presentera' alle Camere nei prossimi giorni. E' quanto filtra dalla prime indiscrezioni sulla bozza della legge che i tecnici del governo stanno elaborando e che dovrebbe contenere, secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, solo la copertura economica necessaria all'istituzione della Quota 100

La misura è contenuta nell'ultima finanziaria britannica prima della Brexit: riguarderà i colossi del web e porterà nelle casse della Gran Bretagna circa 400 milioni di sterline l'anno.

Il testo della legge di Bilancio arriverà in Parlamento mercoledì prossimo. Invariati i fondi per le due misure cardine per M5s e Lega, che saranno realizzate attraverso appositi disegni di legge.

Standard & Poor's non declassa il rating dell'Italia ma mette in guardia i mercati su un possibile futuro incerto. In altre parole il problema è politico prima che economico. E, infatti, ormai tutti si sono accorti che il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles è politico, come d'altronde fu politica la decisione di non salvare la Grecia nel 2010.

Il taglio dei contributi all'editoria in Legge di bilancio. Fnsi e Cnog: «Fatto di inaudita gravità» 'La volontà di procedere unilateralmente, senza neanche il confronto preventivo con le parti sociali - spiegano - dimostra che non si tratta di una decisione politica, ma di un atto di ritorsione

Il taglio dei contributi all'editoria in Legge di bilancio. Fnsi e Cnog : 'Decisione di inaudita gravità' : ... come il sottosegretario Crimi, nulla ha fatto fino ad oggi, al di là delle parole, per combattere il precariato nel mondo dell'informazione'.

La visita a Bagnoli del ministro per il Sud Barbara Lezzi lascia un retrogusto amaro a gran parte dei movimenti accorsi nella sede della Municipalità

L'attesa per il Prossimo TFA Sostegno sta per volgere al termine. Il governo si sta apprestando a varare ben tre cicli per soddisfare la richiesta di insegnanti di Sostegno in tutte le scuole. Rimane da definire la ripartizione esatta per gradi di istruzione, ma per il resto è già tutto definito. L'iter per l'approvazione era partito lo scorso 14 settembre con l'invio alle Università di una nota con la quale si chiedeva

Manutenzione strade, Toninelli: a lavoro per 1,5 miliardi a Province e Città metropolitane in Legge Bilancio

La pace fiscale della nuova Legge di bilancio : Il decreto fiscale 2019 collegato alla legge di bilancio annovera alcune modifiche alle disposizioni in tema di pace fiscale e

Un Sondaggio dell'Istituto Demopolis sonda l'opinione degli italiani sulle misure contenute nella legge di bilancio varata dal governo M5s-Lega. La rilevazione prende in esame sia le norme maggiormente apprezzate dagli elettori, sia il parere del campione intervistato su quota 100, pensioni d'oro e reddito di cittadinanza.

La legge di bilancio prevede conferme e proroghe anche sul Canone Rai. In particolare, viene confermata anche per gli anni successivi al 2018 la riduzione della tariffa a 90 euro, così come deciso nella scorsa legislatura. Prorogata anche l'esenzione per gli over 75 con reddito annuo inferiore agli 8mila euro, altra misura introdotta nella scorsa legislatura.