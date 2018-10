Lega | l' ex segretaria di Umberto Bossi infanga Matteo Salvini sui fondi del Carroccio

Fondi Lega - i pm di Genova interrogano l’ex segretaria di Bossi : “I 49 milioni? Questo disastro impostato con Maroni” : “Tutto Questo disastro è stato impostato dal 2012 in poi”. E cioè quando l’anno in cui Roberto Maroni sostituisce Umberto Bossi al vertice della Lega. I pm della procura di Genova e gli uomini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza hanno interrogato Daniela Cantamessa, ex segretaria del senatur, nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio su parte dei 49 milioni di euro che, secondo l’ipotesi investigativa, ...

Prato - la segretaria della Lega non vuole migranti e piste ciclabili? Io dico benvenuti a tutti e due : Per curiosità (un tantino masochista) ho ascoltato l’intervista della segretaria della Lega di Prato, Patrizia Ovattoni. Vicino a me c’erano i miei figli, stralunati: “Mamma, ma perché dice che non si può andare in bici a scuola?”. Noi non abbiamo l’auto e in bici andiamo a scuola, anche con la pioggia, al lavoro, a fare la spesa, dal pediatra, a fare sport. E non siamo i soli, ma moltissime famiglie come noi. Non siamo matti, non siamo eroi e ...

'Pista ciclabile è pro migranti' : dopo le polemiche segretaria Lega chiede scusa : Incauto scivolone per la segretaria della Lega di Prato , che ora chiede scusa via Facebook. Pochi giorni fa, commentando il progetto della giunta di centrosinistra per la realizzazione di una pista ...

La segretaria della Lega di Prato : La nuova pista ciclabile? Favorirebbe i migranti : La nuova pista ciclabile di viale Montegrappa a Prato? Favorirebbe i migranti. Parola della segretaria della Lega pratese Patrizia Ovattoni, interevenuta in diretta radiofonica alla trasmissione "La Zanzara" di Radio 24.La leghista ha spiegato come, a suo dire, il progetto comunale di una pista ciclabile "possa essere una misura favorevole ai migranti, a discapito dei residenti pratesi. Noi, ovvero chi va a lavorare, di solito si sposta con la ...