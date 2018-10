Lega e M5s trovano l' accordo per i nuovi direttori dei Tg della Rai

Sondaggi elettorali : reggono Lega e M5s - ma insieme restano sotto il 60% dei consensi : Dopo il calo delle scorse settimane, reggono i consensi di Lega e MoVimento 5 Stelle. Secondo il Sondaggio realizzato da Swg per La7, le due forze di governo rimangono sostanzialmente sugli stessi livelli di sette giorni fa, ma, al contrario di quanto avveniva fino a inizio mese di ottobre, l'esecutivo non raggiunge più il 60% dei consensi.Continua a leggere

Tap - Bidimedia : dopo via libera del governo - cala il M5s (tiene la Lega) : dopo il via libera al Tap, il Movimento 5 Stelle vede calare i propri consensi, mentre la Lega sembra non risentire delle difficoltà del governo di queste ultime settimane. In rimonta invece il Pd. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio effettuato da Bidimedia, tra i principali siti di sondaggio italiani. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 27,1% (-1,3% rispetto ad 1 mese ...

Nomine Rai - intesa M5s-Lega sui direttori : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3 : intesa tra Lega e M5s sulle Nomine Rai . Via libera all'ad di viale Mazzini Fabrizio Salini sui nomi dei direttori: al Tg1 andrà Giuseppe Carboni , giornalista del Tg2 specializzato da anni nelle ...

L'impresa dice no al governo Lega-M5s : Perché le infrastrutture rappresentano un'idea di società, collegano centro e periferie e paesi al mondo. Senza periferia la tua idea di società non è inclusiva. Io vi faccio più di un esempio: dall'...

Tav - Renzi : "Blocco dei lavori isolerà l'Italia - Lega e M5S sono sadomasochisti" : Matteo Renzi contesta la scelta del gooverno, su spinta del M5S, di sospendere i lavori per l'alta velocità Torino-Lione: "Dire No alla Tav non significa dire No solo alla Torino-Lione, ma dire no alla Venezia-Milano-Parigi. I grilloleghisti vogliono isolare l'Italia: questa non è politica, questo è sadomasochismo".

Contributi statali alle federazioni sportive : rivoluzione in arrivo! Il Governo M5S-Lega punta a ridurre i poteri del Coni : Aria di rivoluzione in arrivo per lo sport italiano. La Legge di Bilancio, che dovrà essere approvata da Camera e Senato, contiene all’interno una sezione dedicata allo sport che muterebbe completamente le modalità di assegnazione dei Contributi alle singole federazioni. Di fatto, e senza girarci attorno, l’attuale Governo di coalizione composto da M5S e Lega punta a diminuire drasticamente i poteri del Coni. Nel 2017 lo Stato ha ...

Lega e M5s ancora divisi sui nuovi direttori Rai : Domani il consiglio di amministrazione della Rai ha sul tavolo il rinnovo dei direttori di tg e di reti e l'amministratore deLegato Fabrizio Salini, con il presidente Marcello Foa, hanno in mano una rosa di nomi. Oggi dovrebbero arrivare i curricula dei candidati, ma Lega e M5s da giorni non riescono a sciogliere il nodo centrale del Tg1 e il ritardo si fa insostenibile.La conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli, gradita ai grillini, ...

L’intesa M5s-Lega sulla Torino-Lione vacilla : Roma. Il problema non è tanto la recita, per sbracata che possa apparire. “E’ il gioco delle parti, e ci sta”, dicono i leghisti di governo se gli si chiede un commento sull’ultimo atto della crociata grillina contro la Tav in quel di Torino. Il problema, semmai, è il rischio che poi la messa in com

Braccio di ferro M5s-Lega sulla Consob. I grillini puntano su Minenna ma il Carroccio insiste su Dell'Acqua : La nomina del presidente della Consob dovrebbe essere una priorità quando i mercati sono deboli e nel mirino della speculazione come sta succedendo negli ultimi tempi. Eppure, nonostante questa allerta, un accordo sul nome che guiderà la Commissione nazionale per le società e la borsa ancora non c'è. E secondo una fonte pentastellata vicino al dossier bisognerà aspettare la prossima settimana perché, ...

Berlusconi : quando Lega lascerà M5S? : 21.15 "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano. "Ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro ...

Cav : Lega lasci M5S o ad elezioni divisi : "I grillini sono peggio dei comunisti di allora, del 1994, quando entrò in politica, ndr, - dice Berlusconi -. Ma io ci sarò ancora e state sicuri che vinceremo presto ancora una volta noi". 29 ...